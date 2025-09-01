TalentPitch, la innovadora plataforma para descubrir, exhibir y conectar talentos creativos en vídeo agrupados en Listas de Reproducción, ha anunciado una nueva inversión de US$400,000 de sus dos principales inversionistas en México. Esta inyección de capital estratégico busca fortalecer su expansión en el mercado mexicano y acelerar su crecimiento en Colombia, con el objetivo de revolucionar la forma en que el talento creativo en vídeo se descubre y se conecta en América Latina.
Conoce más de TalentPitch.