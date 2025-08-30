Santo Domingo, la primera joya del Nuevo Mundo

En Santo Domingo, República Dominicana, comenzó la historia de América. La primera ciudad fundada en América guarda en sus calles, plazas y museos, los secretos de cinco siglos que cambiaron para siempre al continente.
Fundada en 1496, Santo Domingo acumula una serie de “primeros” o “primacías” que la convierten en una joya histórica: fue sede de la primera catedral del continente (la Catedral Primada de América), el primer hospital (San Nicolás de Bari), la primera universidad (Santo Tomás de Aquino) y hasta la primera calle trazada en el Nuevo Mundo (la Calle de las Damas). Cada uno de estos lugares es testimonio vivo de que aquí se escribieron las primeras páginas de nuestra historia.