“Si conseguir empleo es difícil, lo es especialmente para una persona mayor de 50 años”. Así lo reconoce María del Pilar López Uribe, secretaria de Desarrollo Económico de Bogotá, quien expuso en el marco de la entrega de los premios Innova Mayor que, aunque la población en Colombia se está envejeciendo de manera acelerada, las ofertas laborales para el grupo de adultos con más de 50 años son especialmente escasas.
El panorama si bien deja preocupación, también insta a las empresas a empezar a tener en cuenta a este grupo de personas como potenciales trabajadores y trabajadoras, especialmente porque tienen mucha experiencia que aportar.
Reveló por su parte la vicepresidenta del Centro de Estudios Económicos -ANIF-, Luz Magdalena Salas, que el panorama para los adultos mayores de 50 años sin empleo, se agrava en el momento en el que también pierden apoyo financiero. “Más del 70 % de las personas mayores de 50 años no tienen acceso al crédito y si estamos pensando en soluciones para esta población, pues tenemos que empezar a pensar en herramientas”, dijo.