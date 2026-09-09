Estudiantes convierten un reto de inclusión en una solución tecnológica desde el aula

¿Cómo hacen las personas sordas para saber que alguien está tocando el timbre de su casa? La pregunta surgió durante una conversación entre estudiantes de la Institución Educativa Juan de Dios Cock. Mientras trabajaban en grupo, comenzaron a pensar en las dificultades que enfrentan las personas con discapacidad auditiva y en cómo podrían utilizar la tecnología para ayudarlas.
“Nosotros pensamos que ellos tenían una lamparita y cuando tocan el timbre se prende el foco. Son varios lugares de la casa donde están esos focos”, cuenta Leonardo Múnera, uno de los estudiantes que participa en el proyecto.
La idea fue tomando forma hasta convertirse en un reto: desarrollar un sistema que permita avisar, mediante señales luminosas, cuando alguien toca el timbre, de manera que una persona con discapacidad auditiva pueda identificarlo aunque no pueda escuchar el sonido.
El proyecto hace parte de Generación Tech, iniciativa liderada por Ruta N y desarrollada con el acompañamiento del Centro de Ciencia y Tecnología de Antioquia (CTA), que busca acercar a niños y jóvenes de Medellín a la ciencia, la tecnología y la innovación a partir de retos relacionados con su entorno.
Para llegar a la idea, los estudiantes primero tuvieron que observar, conversar e investigar. “En la comunidad y en todo Medellín notamos que hay muchas personas con dificultad auditiva. Entonces empezamos a mirar cómo hacen para saber que están tocando su puerta”, explica Luis Sebastián Rendón, formador de Generación Tech.
Así, una pregunta surgida entre compañeros se convirtió en una oportunidad para identificar una necesidad concreta y explorar una posible respuesta desde el aula.