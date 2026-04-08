La tasa de homicidios es el indicador por excelencia que mide el nivel de seguridad de una ciudad, porque el fin de cualquier sociedad es la protección de la vida. Sabaneta es, entonces, una ciudad para la vida, pues ha completado el tercer año consecutivo sin presentar ni un solo caso de sicariato, un dato sin antecedentes.

Ese resultado, que confirma que la ciudad es la más segura de Colombia, no es producto del azar, sino el resultado contundente de una política de seguridad integral liderada por el alcalde Alder Cruz, y articulada con todos los actores y organismos institucionales, que ha puesto la protección de la vida y la defensa de los derechos humanos en el centro de su gestión y buen gobierno.

Garantizar la vida de las personas demanda, además, la protección de sus bienes y el derecho a vivir en paz y armonía. Por eso, Sabaneta registra una histórica y sostenida tendencia a la baja en relación al número de homicidios, con un 84% de disminución entre 2018 y 2025, cuando pasó de 19 casos por 100 mil habitantes a 3 casos por cada 100 mil habitantes el año anterior.