Sembrar propósito, cosechar futuro: el impacto positivo de Grupo Bios

En un país donde el agro es pieza clave para la seguridad alimentaria, Grupo Bios se ha consolidado como un actor fundamental. Su presencia en diversos eslabones como: granos, nutrición animal, genética, producción en granjas, proteínas para humanos y nutrición para mascotas; le permite operar como un articulador nacional capaz de unir a pequeños, medianos y grandes productores.
Con el propósito de nutrir a todos desarrollando el campo colombiano ha orientado su crecimiento y la construcción de un modelo que trabaja por la eficiencia productiva, la sostenibilidad y el bienestar de las comunidades vecinas. Hoy, la organización trabaja para que más colombianos y sus mascotas accedan a proteína de calidad y para que la producción de pollo, cerdo, res, pescados, mariscos, proteína vegetal y carnes frías sea cada vez más competitiva, responsable y resiliente.