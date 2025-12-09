Pico y Placa Medellín

Su empeño por la sostenibilidad, la articulación regional y el camino hacia la certificación como Empresa B revela una visión de negocio que trasciende lo económico y busca transformar el territorio.

  • Sembrar propósito, cosechar futuro: el impacto positivo de Grupo Bios
hace 6 horas
bookmark

En un país donde el agro es pieza clave para la seguridad alimentaria, Grupo Bios se ha consolidado como un actor fundamental. Su presencia en diversos eslabones como: granos, nutrición animal, genética, producción en granjas, proteínas para humanos y nutrición para mascotas; le permite operar como un articulador nacional capaz de unir a pequeños, medianos y grandes productores.

Con el propósito de nutrir a todos desarrollando el campo colombiano ha orientado su crecimiento y la construcción de un modelo que trabaja por la eficiencia productiva, la sostenibilidad y el bienestar de las comunidades vecinas. Hoy, la organización trabaja para que más colombianos y sus mascotas accedan a proteína de calidad y para que la producción de pollo, cerdo, res, pescados, mariscos, proteína vegetal y carnes frías sea cada vez más competitiva, responsable y resiliente.

5
pilares de la estrategia de sostenibilidad: gobierno, comunidades, cuidado ambiental, empleados y clientes.

En busca de la sostenibilidad

Sistema B es un movimiento global que promueve un concepto de éxito empresarial basado en el triple impacto: económico, social y ambiental. Allí, las empresas B no quieren ser las mejores del mundo, sino las mejores para el mundo. Debido a esto, Grupo Bios sigue fortaleciendo sus políticas de gobernanza, relaciones con comunidades, gestión ambiental, bienestar y todo lo relacionado con la generación de impacto positivo.

Sembrar propósito, cosechar futuro: el impacto positivo de Grupo Bios

Una cadena integrada que impulsa la productividad

La fortaleza de esta compañía radica en su capacidad de operar de manera articulada cada etapa del ecosistema de proteína. Impulsa la producción local de materias primas como maíz y soya, esenciales en la nutrición animal, y los transforma en alimentos balanceados bajo marcas reconocidas como Contegral, Finca y Cinta Azul. Este proceso asegura calidad y eficiencia en granjas de animales productivos y sanos.

+ 8.000
empleados en todo Colombia están enfocados en nutrir a todos desarrollando el campo colombiano.

Un articulador que transforma el campo

Un impacto determinante de Grupo Bios es ser un articulador de la industria de la proteína en Colombia, esto significa trabajar de la mano con productores de todas las escalas, compartir conocimiento, promover tecnologías más eficientes y elevar la competitividad del sector.
Esta visión responde a una realidad del país: el campo requiere oportunidades, formalización laboral y acceso a mercados que reconozcan el valor de prácticas sostenibles.

* Contenido en colaboración con Grupo Bios.