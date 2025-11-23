Contar con un área de tecnología es tener, más que un soporte, una columna vertebral dentro de la estrategia empresarial. La rapidez con la que una organización adopta capacidades digitales confiables y escalables influye en su competitividad, y la gestión de infraestructuras de TI, aunque compleja, no solamente es emocionante, es una tarea necesaria.
Con casi 30 años en el mercado y presencia en Colombia, Estados Unidos, España, México y Panamá, SETI no es solamente una empresa de tecnología, es el motor que impulsa la transformación digital en los negocios. Al trabajar de la mano de aliados estratégicos como Oracle, AWS, Microsoft, Google e IBM, SETI genera valor y confianza con innovación mediante la transformación de la tecnología en ventajas competitivas.
Con el uso de la IA para acelerar crecimiento, la infraestructura para gestionar operaciones de forma eficiente, la ingeniería de datos y la escalabilidad sin límites, SETI crea soluciones únicas para que las empresas se muevan a la velocidad que exige el mercado.