Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Este proyecto residencial lo tiene todo: una ubicación privilegiada, espacios amplios, zonas comunes pensadas para el bienestar y el respaldo de calidad que solo Conconcreto garantiza.

  • La fachada de RUA19 integra jardines y amplios ventanales que permiten una entrada generosa de luz natural y ventilación, creando un ambiente fresco y lleno de vida. Foto: Cortesía
    La fachada de RUA19 integra jardines y amplios ventanales que permiten una entrada generosa de luz natural y ventilación, creando un ambiente fresco y lleno de vida. Foto: Cortesía
hace 7 horas
bookmark

En octubre de 2026 comenzará la entrega de RUA19, un exclusivo proyecto residencial de Conconcreto de 11 pisos y solo 56 apartamentos, que combinan bienestar, comodidad y diseño.

El proyecto está ubicado en Zúñiga, uno de los sectores más privilegiados de Envigado, entre las avenidas Las Vegas y El Poblado, con cercanía a Medellín, supermercados, centros comerciales y una vida de barrio tradicional para caminarlo sin prisas por estar en un sector plano. Así, RUA19 materializa el concepto de la ciudad de los 5 minutos.

Elegir una ubicación privilegiada no implica renunciar al espacio. En RUA19, los apartamentos van desde 125 m² hasta 190 m², con distribuciones que brindan amplitud en las zonas sociales y privacidad en las habitaciones. Además, muchas unidades cuentan con terrazas en la habitación principal, ideales para comenzar el día con un café al aire libre.

Zonas comunes con estilo

Las zonas comunes de RUA19 están pensadas para el estilo de vida de quienes lo habitarán. En el segundo piso del edificio encontrará una social kitchen completamente equipada que se integra con la zona BBQ, ideal para compartir con amigos. También tendrá gimnasio, sala de coworking, espacio de juegos y spa para mascotas.

Sostenibilidad y beneficios

Este proyecto de Conconcreto cuenta con certificación EDGE (Excellence in Design for Greater Efficiencies), un reconocimiento internacional que distingue a las construcciones sostenibles por su eficiencia en el uso de agua, energía y materiales.

Además de cuidar el planeta, esta certificación permite acceder a beneficios financieros como tasas preferenciales en el crédito hipotecario verde para los interesados en RUA19. Además, ofrecen un plan de pagos 20/80. Aplican TyC*. Aproveche y adquiera una de las últimas unidades disponibles.

Más información en: RUA19

Celular: 3217493861

*Contenido en colaboración con Conconcreto