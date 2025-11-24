En octubre de 2026 comenzará la entrega de RUA19, un exclusivo proyecto residencial de Conconcreto de 11 pisos y solo 56 apartamentos, que combinan bienestar, comodidad y diseño.

El proyecto está ubicado en Zúñiga, uno de los sectores más privilegiados de Envigado, entre las avenidas Las Vegas y El Poblado, con cercanía a Medellín, supermercados, centros comerciales y una vida de barrio tradicional para caminarlo sin prisas por estar en un sector plano. Así, RUA19 materializa el concepto de la ciudad de los 5 minutos.

Elegir una ubicación privilegiada no implica renunciar al espacio. En RUA19, los apartamentos van desde 125 m² hasta 190 m², con distribuciones que brindan amplitud en las zonas sociales y privacidad en las habitaciones. Además, muchas unidades cuentan con terrazas en la habitación principal, ideales para comenzar el día con un café al aire libre.