Acomienzos del presente siglo, cuando hablar de innovación era algo exótico en las organizaciones, Davivienda fue una de las primeras entidades en el país en adoptar un modelo disruptivo y sistemático que consolidó este concepto como una de sus principales destrezas organizacionales.
Hoy, veinte años después, esto le permite destacarse en diferentes ámbitos, pero de manera especial en el de la captación, formación y capacitación de nuevos talentos en alianza con instituciones de educación superior y el ecosistema de emprendimiento mediante una estructura que se soporta en tres pilares: Estructuras, Entrenamiento y Resultados.
Así lo explica Óscar Rodríguez, vicepresidente de Innovación y Sinergia del Grupo Bolívar, el holding al que pertenece Davivienda: “Desde ese tiempo vemos la innovación más allá de un proyecto tecnológico o una estrategia de marketing. De manera sistemática formamos y entrenamos a nuestros equipos y les damos todas las herramientas para retar los procesos automáticos de pensamiento, sin importar el rol o la línea de negocio a la cual pertenezcan las personas”.