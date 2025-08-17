Ideatón: soluciones innovadoras por la seguridad nacional

La primera Ideatón: Iniciativas innovadoras desde el uso de la inteligencia artificial para generar acciones que permitan identificar actividades ilegales asociadas al multicrimen, busca incentivar a jóvenes y emprendedores colombianos a aportar su conocimiento tecnológico para proponer y desarrollar soluciones a la medida.
Por medio de esta convocatoria, que se lanzará el 1 y 2 de diciembre en el marco de la feria Expodefensa, se pretende promover el desarrollo de habilidades científicas y tecnológicas centradas en datos para una detección más eficaz de amenazas, identificación de patrones de grupos delictivos, protección de recursos naturales y prevención de crímenes ambientales.