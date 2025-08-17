Pico y Placa Medellín

Con el objetivo de incluir la participación de la sociedad civil, el Ministerio de Defensa de Colombia ha diseñado una estrategia que busca transformar el campo de la seguridad y la defensa en Colombia.

    La invitación se extiende a todos aquellos que creen que su aporte, por pequeño que parezca, puede generar un impacto significativo en el país. FOTOS: Fuerza Aeroespacial Colombiana
  • Ideatón: soluciones innovadoras por la seguridad nacional
hace 6 horas
bookmark

La primera Ideatón: Iniciativas innovadoras desde el uso de la inteligencia artificial para generar acciones que permitan identificar actividades ilegales asociadas al multicrimen, busca incentivar a jóvenes y emprendedores colombianos a aportar su conocimiento tecnológico para proponer y desarrollar soluciones a la medida.

Por medio de esta convocatoria, que se lanzará el 1 y 2 de diciembre en el marco de la feria Expodefensa, se pretende promover el desarrollo de habilidades científicas y tecnológicas centradas en datos para una detección más eficaz de amenazas, identificación de patrones de grupos delictivos, protección de recursos naturales y prevención de crímenes ambientales.

Un modelo de conexión

Para la Mayor Alexandra Zabala, líder de la Ideatón, es fundamental el trabajo conjunto entre el sector educativo, la empresa, el entorno natural, la sociedad civil y el Estado. “Siempre en la innovación se busca encontrar un mecanismo que sea rápido, efectivo, que llegue a los jóvenes y que sea atractivo para todas las partes. Los sectores de defensa en el mundo son jalonadores de recursos, industria, desarrollo y creación de nuevas apuestas en el mercado”, aclara.

Así, la Ideatón busca tener un alcance nacional para reconocer y valorar el talento joven en todo el país. “Es la oportunidad de poner en un solo escenario a todos los actores involucrados con el fin de potencializar las ideas de los jóvenes y acercarlos al sector para dinamizar la puesta en marcha de soluciones”, agrega la Mayor Zabala. Se trata de crear un espacio de conexión que genere valor y promueva iniciativas que de otra forma podrían quedar desarticuladas.

La academia como apoyo estratégico

El sector educativo juega un papel fundamental en dicho ecosistema. En este caso, la Universidad Militar Nueva Granada cumplió un papel estratégico en el desarrollo metodológico de lo que será la Ideatón, además de ofrecer diversos espacios en la institución, “uno de ellos es el Hub de Innovación, equipado con diferentes elementos que facilitan el trabajo en equipo”, afirma Astrid Rubiano, vicerrectora de Investigaciones de esta institución.

Para la Universidad, la satisfacción de participar en iniciativas como la Ideatón radica en la aplicación práctica del conocimiento: “Permite que respondamos a una necesidad del país en cuanto a la seguridad, es decir, no es hacer una investigación que queda en el anaquel, sino que se da una solución a una necesidad de la sociedad”, sostiene la vicerrectora. Esta colaboración cumple con la misión universitaria de docencia, investigación y extensión, al asegurar que el conocimiento no solo se genere, sino que también impacte directamente en la sociedad.

¿Cómo participar?

El lanzamiento será en el marco de la feria Expodefensa, los días 1 y 2 de diciembre. Podrán participar equipos de 3 a 5 personas que tengan ideas disruptivas que puedan generar un impacto significativo en la seguridad nacional a través de la tecnología. Para más información, visite mindefensa.gov.co

La Ideatón es una iniciativa que fue creada de acuerdo con el objetivo general del Conpes 4144 Política Nacional de Inteligencia Artificial: “generar las capacidades para la investigación, desarrollo, adopción y aprovechamiento ético y sostenible de sistemas de IA con el fin de impulsar la transformación social y económica de Colombia a 2030”.

Cuatro líneas de trabajo tiene la Ideatón:

1. Prevención de la afectación a la biodiversidad colombiana.

2. Prevención de la extracción ilícita de minerales.

3. Mitigación de delitos contra el ciudadano.

4. Prevención del tráfico de personas y sustancias ilícitas.

* Contenido en colaboración con Ministerio de Defensa