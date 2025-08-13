El pionero entre los vehículos de inversión inmobiliaria en Colombia, Pei, estructurado y administrado por Pei Asset Management, cuenta sobre la presentación del duodécimo tramo (o Tramo XII) de su proceso de titularización para levantar capital hasta por $500.000 millones. El objetivo es hacer una recomposición en la estructura de capital del portafolio, que cuenta con cerca de $10 billones compuesto por más de 150 activos en todo el país, que en conjunto suman más de un millón de m2 de área arrendable.
En la primera vuelta, los más de 7.000 inversionistas tendrán la posibilidad de ejercer su derecho de preferencia para que amplíen su participación y, en segunda ronda, se ofrecerán títulos para que nuevos inversionistas puedan aprovechar esta oportunidad, dijo Jairo Corrales, presidente de Pei Asset Management.
“Pei es la alternativa de inversión inmobiliaria más grande del país. La primera oferta pública inicial (IPO, por sus siglas en inglés) fue en el año 2007 y durante este lapso nos sentimos orgullosos de haber abierto camino, porque en Colombia no existían vehículos de inversión inmobiliaria administrados profesionalmente”, señala.
Entre los activos del portafolio se destacan algunos ubicados en Medellín, como One Plaza, el Parque Comercial El Tesoro, Isagen y Rivana Business Park. Por otro lado, tiene participación en 16 centros comerciales en ciudades como Bogotá, Cali, Villavicencio, Neiva, Montería y Cúcuta, con variedad de formatos y de propuestas dirigidas a distintos públicos.