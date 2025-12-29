Un nuevo proyecto donde el parque se une con el mar: morros park 2

Con apartamentos desde $640 millones a pocos pasos de la playa, morros park 2 es una experiencia vital donde la arquitectura y el entorno dialogan con elegancia. En lugar de imponerse al paisaje, se funde con él. Sus espacios han sido diseñados para honrar el entorno natural: amplias zonas verdes, senderos para caminar o montar bicicleta, espacios para la contemplación, respirar y reconectarse con lo esencial.



Aquí, cada rincón parece haber sido tejido con el ritmo de la naturaleza: jardines, paisajes tropicales, arquitectura sutil y funcional, pensada para ofrecer belleza, equilibrio y armonía.



Su cercanía al mar Caribe y su ubicación en Serena del Mar hacen que la brisa marina, el murmullo de las olas y la luz del atardecer formen parte del día a día.



Y más allá del mar, los residentes tendrán al alcance un entorno planificado con visión. Serena del Mar es mucho más que una zona costera, es un proyecto urbanístico que integra ciudad, naturaleza, recreación, infraestructura y bienestar. Caminos peatonales, ciclorutas, espacios comunes, canales navegables y servicios. Todo dispuesto para construir un estilo de vida donde la comodidad y la naturaleza conviven sin fricciones.