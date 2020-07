Una llamada para cuidar la salud mental

Cuando el peso de los problemas se multiplica y en casa no hay nadie con quién hablar, una llamada telefónica puede ser un salvavidas. La salud mental necesita atención. No se trata de síntomas menores, no desaparecen solos. Aquí las emociones permanecen y el autocuidado se vuelve cada vez más necesario.

Los niveles de estrés, ansiedad y depresión aumentaron en muchos rincones del mundo debido a la contingencia generada por la actual pandemia. Por eso, Comfama, desde el mes de mayo creó la Red de amor, cuidado y salud mental con una meta: apoyar a los antioqueños afiliados a la caja de compensación, en el cuidado de su salud mental, por medio de orientación psicológica profesional. Todo a través de una llamada telefónica.

Durante el primer mes se atendieron 1.431 llamadas en la línea de la red de amor, cuidado y salud mental, de las cuales el 75 % corresponden a mujeres. El psicólogo líder de la Red de amor, cuidado y salud mental, Jhonny Echavarría, cuenta que “los motivos de consulta más relevantes siguen siendo los relacionados con problemas y conflictos familiares; así como episodios de ansiedad, depresión y estrés”. Añade que además de la atención personalizada, para la Red es clave contribuir también desde la promoción del autocuidado y la prevención, por eso la iniciativa que se pensó como una estrategia temporal, ahora será un recurso permanente.

“Identificamos que es una necesidad dentro de la población. Para nosotros es una oportunidad para apoyarlos en la transformación de los hábitos que, sin duda, impulsan la salud mental, todo mientras encuentran las respuestas a sus preguntas”, explica Lucrecia Parra, responsable de atención especial de Comfama.

La Red de amor, cuidado y salud mental de Comfama está conformada por 10 psicólogos clínicos y un equipo interdisciplinario encargado de las actividades pensadas para enriquecer la cotidianidad. Estas incluyen asesorías sobre hábitos de alimentación y acondicionamiento físico, meditación y mindfulness, ocio (juego y recreación para la familia); acompañamiento de guías que se enfocan en las distintas prácticas de contemplación, como la música y la literatura; así como actividades de lectura telefónica de cuentos para toda la familia. “La cultura y el arte son una forma que tenemos los seres humanos para entendernos a nosotros mismos. Por eso las implementamos como una estrategia para que ese camino hacia la salud emocional sea más ameno para ellos”, agrega el psicólogo Jhonny Echavarría.

Es clave comprender que el servicio no es de psicoterapia. Los profesionales que atienden el llamado escuchan a las personas y las ayudan a reconocer su problemática y los recursos con los que cuenta para poderlas afrontar. La primera consulta no tiene ningún costo; a partir de la segunda sesión, las personas pueden adquirir paquetes de dos citas con tarifas desde los $12.000 según la categoría de afiliación a Comfama.

Para comunicarse con la Red de amor, cuidado y salud mental de Comfama desde el Valle de Aburrá está disponible la línea 360 70 80, opción numeral. Para las otras regiones de Antioquia se puede llamar desde fijo o celular, al 01 8000 415 455.

La atención en orientación psicológica es de lunes a sábado de 6:00 a.m. a 8:00 p.m. y para enriquecer la cotidianidad está disponible de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 8:00 p.m. y sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. Cada jueves desde las 6:00 p.m. está disponible el consultorio virtual, a través de la página de Facebook de Comfama.