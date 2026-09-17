On Vacation presenta una de las suites más sorprendentes de Colombia en su aniversario

Hay lugares que se conocen y otros que, simplemente, se sienten.
La Guajira pertenece a esos destinos capaces de sorprender incluso antes de llegar. El desierto encontrándose con el Caribe, los colores de la cultura Wayuu y atardeceres que parecen no terminar hacen de este territorio uno de los paisajes más extraordinarios de Colombia.
En medio de este escenario, On Vacation celebra 24 años poniendo el mundo de vacaciones y decidió hacerlo de una manera especial: presentando las nuevas suites Anasü del Hotel Wayira Beach.