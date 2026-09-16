Un regalo para Medellín y para quienes quieren pensar el futuro. Así puede entenderse la Escuela de Verano Saberes UPB 2026, que se realizará este año del 23 al 25 de septiembre, como conmemoración de los noventa años de la Universidad Pontificia Bolivariana.
La Escuela de Verano Saberes UPB 2026 tendrá como concepto central las NeoSkills, entendidas como las nuevas competencias, habilidades y capacidades que exige un mundo marcado por la transformación acelerada de la economía, el trabajo, la educación y la organización social.
Esta mirada propone una visión integral del talento humano, en la que convergen las capacidades tecnológicas, las habilidades socioemocionales, las competencias éticas y los aprendizajes desarrollados a lo largo de la vida. La agenda estará enfocada en dos grandes líneas temáticas.