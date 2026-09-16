Un regalo para Medellín y para quienes quieren pensar el futuro. Así puede entenderse la Escuela de Verano Saberes UPB 2026, que se realizará este año del 23 al 25 de septiembre, como conmemoración de los noventa años de la Universidad Pontificia Bolivariana. La Escuela de Verano Saberes UPB 2026 tendrá como concepto central las NeoSkills, entendidas como las nuevas competencias, habilidades y capacidades que exige un mundo marcado por la transformación acelerada de la economía, el trabajo, la educación y la organización social. Esta mirada propone una visión integral del talento humano, en la que convergen las capacidades tecnológicas, las habilidades socioemocionales, las competencias éticas y los aprendizajes desarrollados a lo largo de la vida. La agenda estará enfocada en dos grandes líneas temáticas.

Los ejes temáticos

El primero de los ejes temáticos es Talentos del futuro, una conversación sobre los nuevos alcances y perspectivas del trabajo y las habilidades desde una visión tecnológica, educativa, organizacional y social. En ese sentido, se plantea desarrollar preguntas y encontrar respuestas sobre cuáles serán los talentos que requerirá la sociedad del futuro. Además, sobre qué habilidades deberán desarrollar los profesionales para desenvolverse en escenarios de alta incertidumbre; y cómo deben transformarse las universidades y los sistemas educativos para formar ciudadanos capaces de aprender permanentemente.

La programación abordará dos grandes temas: Talentos del futuro e “IA – Inteligencia del amor”, para reflexionar sobre el futuro del trabajo y el papel de lo humano ante la inteligencia artificial. Foto: Cortesía.

El segundo eje, llamado “IA – Inteligencia del amor”, propone una reflexión sobre lo humano en un contexto dominado por indicadores, algoritmos, eficiencia y automatización. La perspectiva invita a volver a las bases y conectar con la esencia de la vida, la dignidad humana y la comunidad. En este sentido, la Escuela también aborda el impacto real de la inteligencia artificial en el trabajo, el aprendizaje y la educación, buscando que ciencia, tecnología, creatividad y ética dialoguen alrededor de los desafíos del presente y del futuro.

Diálogo interdisciplinario

La Escuela es un espacio de pensamiento estratégico, diálogo interdisciplinario y construcción colectiva de conocimiento, donde confluyen ciencia, tecnología, innovación, ética y humanismo. La programación plantea preguntas sobre los talentos que requerirá la sociedad del futuro, las habilidades para actuar en escenarios de alta incertidumbre, la transformación de las universidades y el impacto de la inteligencia artificial en el trabajo, el aprendizaje y la educación. La décima edición surge de un proceso deliberativo amplio, iniciado tras la finalización de la Escuela de Verano 2025, que ha involucrado directivos, decanos, investigadores, estudiantes, egresados, aliados estratégicos, empresas y representantes del sector público.

Con más de 40 países participantes y más de 140.000 asistentes a lo largo de su historia, la Escuela se consolida como un espacio de diálogo interdisciplinario, conocimiento y reflexión para la ciudad. Foto: Cortesía.

La Escuela de Verano Saberes UPB 2026 está dirigida a estudiantes, docentes, investigadores, profesionales y público en general. Su propósito es contribuir a comprender los desafíos contemporáneos y construir colectivamente respuestas para el futuro. En el marco de sus 90 años de vida institucional, UPB hace de este encuentro una oportunidad para poner sus saberes en conversación con la ciudad.

Los invitados principales

Estos son algunos de los invitados que participarán en esta décima edición de la Escuela de Verano saberes UPB 2026: Albert Cortina Ramos, abogado y urbanista, investigador en transhumanismo, posthumanismo y ética de tecnologías exponenciales. Fabio Tarasow, licenciado en Ciencias de la Educación y director del PENT de FLACSO. Juan David Muñoz, socio de McKinsey en Medellín, especializado en negocios digitales e inteligencia artificial. Paula Ramírez Diazgranados, antropóloga y máster en Construcción de Paz, con experiencia en más de 21 países. José Luis Rey Pérez, doctor en Derecho y profesor de Filosofía del Derecho. Francisco Cajiao, filósofo y magíster en Economía, con más de 25 años de trayectoria docente y directiva. Diego Marulanda Díaz, rector de UPB, quien participará con su orientación y reflexión sobre “IA – Inteligencia del amor”.