Vermont School renueva la educación con su nuevo Learning Hub

Más que una biblioteca o un laboratorio, Learning Hub es un lugar vivo donde la curiosidad es bienvenida, la creatividad fluye y los estudiantes encuentran la confianza para explorar, imaginar y crecer. Este espacio se convierte así en el corazón de la transformación educativa del Vermont School . Se trata de un campus, en el que sus estudiantes refuerzan eso que les gusta tanto de la mano de saberes académicos que profundizan en sus vocaciones.



Este centro de aprendizaje, que combina biblioteca, laboratorios de innovación y espacios para el arte, forma parte de un proceso de renovación que inició el colegio y comenzó con el nuevo kinder. “El Learning Hub es donde se materializa eso que nosotros hemos venido desarrollando en lo que antes llamaban las aulas. Eso es lo más lindo de este espacio”, dice Santiago Castro, rector del Vermont School.



El proyecto no busca reemplazar las clases tradicionales, sino complementarlas con experiencias prácticas y significativas. Allí los estudiantes desarrollan habilidades STEM, artes, ciudadanía y deportes, con un enfoque en el aprendizaje activo más que en la calificación numérica.



La motivación y la alegría se han convertido en la marca del lugar: “Desde el primer día que les abrieron empezaron a entrar los niños, como si les hubieran abierto un parque de recreación. Están felices con eso. Todo el día van y en los descansos van”, cuenta Castro.



El Learning Hub refleja la misión del Vermont School: formar ciudadanos globales, críticos, creativos y empáticos. Su impacto ya es evidente en la comunidad educativa, donde los estudiantes lo han adoptado con entusiasmo, convirtiéndolo en un símbolo de orgullo institucional y en la evidencia tangible de que en el Vermont se están abriendo nuevas puertas para aprender con confianza, propósito y alegría.