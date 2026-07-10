Sin trámites complejos y sin restricciones de horarios , esta iniciativa es una apuesta para que las personas tengan una experiencia simple y desde un ecosistema financiero reconocido. Además de poder manejar su plata con una visión internacional , respaldados por la confianza y seguridad de Wenia, compañía del Grupo Cibest.

Los clientes de Bancolombia ya pueden acceder a la Cuenta Global de Wenia directamente desde la app Mi Bancolombia . La integración busca facilitar la compra y venta de dólares y euros digitales desde la misma plataforma que los usuarios emplean para sus operaciones cotidianas, eliminando así la necesidad de descargar nuevas apps o acudir a otros servicios para gestionar este tipo de activos digitales.

Como parte del lanzamiento, Bancolombia y Wenia realizarán una campaña llamada “Tu plata ahora habla otros idiomas”, en el que se entregarán 70.000 dolares digitales en premios, dirigida a quienes tengan una meta global que quieran hacer realidad. Para participar, las personas deberán abrir su Cuenta Global de Wenia desde la app Mi Bancolombia e inscribirse diligenciando el formulario disponible en www.bancolombia.com/personas/cuentas/global, en el que deberán contar cuál es su meta global que cumplirían con 25.000 dólares digitales.

Las 50 historias más inspiradoras serán seleccionadas para participar en una experiencia de dos días, programada para el 1 y 2 de agosto de 2026. Durante la competencia, los finalistas deberán superar diferentes retos para demostrar su habilidad y destreza y así convertirse en los ganadores de las recompensas en dólares digitales.

El evento contará con la participación de Tatán Mejía, Maleja Restrepo y Christian Byfield como anfitriones principales, quienes acompañarán a los participantes durante la competencia. Con esta iniciativa, Wenia y Bancolombia buscan acercar a más personas a una experiencia que combina innovación digital, facilidad de uso y acceso a oportunidades globales desde la app Mi Bancolombia.

*La cuenta en dólares digitales (USDW) y euros digitales (EURC) es de Wenia Ltd., empresa que opera activos digitales con licencia clase F de la Autoridad Monetaria de Bermudas. Los USDW y EURC no son divisas. Son activos digitales, con precio referenciado 1:1 con el dólar estadounidense y el euro, respaldado por reservas auditadas. No tienen respaldo gubernamental, ni seguro de depósito. Bancolombia S.A. solo da acceso a Wenia desde la App Mi Bancolombia.

*Contenido realizado en colaboración con Bancolombia.