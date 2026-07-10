Los clientes de Bancolombia ya pueden acceder a la Cuenta Global de Wenia directamente desde la app Mi Bancolombia. La integración busca facilitar la compra y venta de dólares y euros digitales desde la misma plataforma que los usuarios emplean para sus operaciones cotidianas, eliminando así la necesidad de descargar nuevas apps o acudir a otros servicios para gestionar este tipo de activos digitales.
Sin trámites complejos y sin restricciones de horarios, esta iniciativa es una apuesta para que las personas tengan una experiencia simple y desde un ecosistema financiero reconocido. Además de poder manejar su plata con una visión internacional, respaldados por la confianza y seguridad de Wenia, compañía del Grupo Cibest.