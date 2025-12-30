Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

Pico y Placa Medellín

domingo

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

Medellín suma una nueva propuesta gastronómica. Yipao abre sus puertas con una apuesta por la comida casera auténtica y el sabor de hogar.

  Foto: Cortesía.
    Foto: Cortesía.
30 de diciembre de 2025
Yipao ya llegó a Medellín y eligió el barrio Belén para abrir una nueva sede, sumándose a los emprendimientos colombianos que crecen en distintas ciudades del país.

Su propuesta gira en torno a la comida casera auténtica, pensada para quienes buscan buen sabor, porciones generosas y ese gusto a hecho en casa que nunca falla. Un concepto que conecta con quienes prefieren platos llenos de tradición.

La sede de Yipao Medellín está ubicada en Belén en la carrera 65B #30-12 y atiende de lunes a sábado, de 7:00 a. m. a 9:00 p. m.

Para conocer esta y otras sedes visita yipao.com.co

*Contenido realizado en alianza con Yipao.