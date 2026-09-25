Estas son las 100 mejores series del siglo XXI, según The New York Times: ¿dónde verlas en Colombia?

The New York Times (NYT) publicó su listado de las mejores 100 series del siglo XXI. Esta recopilación incluye producciones estrenadas desde el 1 de enero del 2000 hasta otras cuyas más recientes temporadas salieron en 2026.
Aunque algunos han puesto el grito en el cielo por la ausencia de Los Soprano, el show de HBO que gira alrededor de la vida y la organización criminal que dirige Tony Soprano, otros han celebrado este inventario que guiará sus próximas visitas por las plataformas de streaming.
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Las listas del Times no son nuevas. Ya hay una de los mejores libros de este siglo, la cual está encabezada por La amiga estupenda, de Elena Ferrante, y también de películas, que tiene en primer lugar a la ganadora del Óscar de 2020, Parasite.
Al igual que en esos dos ejercicios, en esta ocasión, el medio de comunicación estadounidense construyó el ranking consultando a expertos de la industria. “Encuestamos a cientos de estrellas, showrunners, profesionales de la industria, ejecutivos y otros expertos del sector y les pedimos que votaran por las 10 mejores series”, explicaron.
Finalmente, contaron con la opinión de más de 500 personas, entre las que están los actores Elisabeth Moss, Adam Scott, Bryan Cranston, Rose Byrne, Colman Domingo y Jason Bateman, y los guionistas y directores Damon Lindelof, Lena Dunham, Lena Waithe y Noah Hawley.