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Estas son las 100 mejores series del siglo XXI, según The New York Times: ¿dónde verlas en Colombia?

El medio de comunicación estadounidense publicó su ranking de las mejores series estrenadas a partir del 1 de enero del 2000. Conozca en qué plataformas están disponibles algunas de ellas.

  • Mad Men, Juego de tronos, The Crown y El juego del calamar hacen parte del listado de las mejores 100 series del siglo XXI de The New York Times. FOTO: AMC, HBO Max y Netflix.
    Mad Men, Juego de tronos, The Crown y El juego del calamar hacen parte del listado de las mejores 100 series del siglo XXI de The New York Times. FOTO: AMC, HBO Max y Netflix.
El Colombiano
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hace 46 minutos
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The New York Times (NYT) publicó su listado de las mejores 100 series del siglo XXI. Esta recopilación incluye producciones estrenadas desde el 1 de enero del 2000 hasta otras cuyas más recientes temporadas salieron en 2026.

Aunque algunos han puesto el grito en el cielo por la ausencia de Los Soprano, el show de HBO que gira alrededor de la vida y la organización criminal que dirige Tony Soprano, otros han celebrado este inventario que guiará sus próximas visitas por las plataformas de streaming.

Lea: Adiós a Betty la Fea: Prime Video anuncia la temporada final de la serie con Ana María Orozco y todo el elenco original

Las listas del Times no son nuevas. Ya hay una de los mejores libros de este siglo, la cual está encabezada por La amiga estupenda, de Elena Ferrante, y también de películas, que tiene en primer lugar a la ganadora del Óscar de 2020, Parasite.

Al igual que en esos dos ejercicios, en esta ocasión, el medio de comunicación estadounidense construyó el ranking consultando a expertos de la industria. “Encuestamos a cientos de estrellas, showrunners, profesionales de la industria, ejecutivos y otros expertos del sector y les pedimos que votaran por las 10 mejores series”, explicaron.

Finalmente, contaron con la opinión de más de 500 personas, entre las que están los actores Elisabeth Moss, Adam Scott, Bryan Cranston, Rose Byrne, Colman Domingo y Jason Bateman, y los guionistas y directores Damon Lindelof, Lena Dunham, Lena Waithe y Noah Hawley.

InfogrÃ¡fico
Estas son las 100 mejores series del siglo XXI, según The New York Times: ¿dónde verlas en Colombia?

¿Dónde ver las mejores series del siglo XXI en Colombia?

Poco sorprende saber que la serie que domina la lista es Breaking Bad, la historia de Walter White, el profesor de química que se convierte en un productor de metanfetaminas luego de descubrir que tiene cáncer.

La producción creada por Vince Gilligan —quien en 2025 estrenó una de las mejores series de ese año, Pluribus—es la absoluta ganadora del NYT y en Colombia pueden verse sus cinco temporadas en Netflix.

El segundo lugar es para The Wire, la serie de cinco temporadas ambientada en Baltimore y que tiene como centro las interceptaciones telefónicas realizadas por un grupo de policías. Esa es una producción original de HBO y está disponible en esa misma plataforma.

Mad Men transcurre en la década de los sesenta y muestra el ambiente competitivo y feroz de la industria publicitaria de esa época. Protagonizada por Jon Hamm, la serie tiene siete temporadas y pasó a la historia como la primera ganadora del Emmy emitida originalmente en un canal de televisión del cable básico en Estados Unidos. Ahora se encuentra en Disney+.

El top cinco lo terminan Succession, la saga de los multimillonarios Roy original de HBO, y Fleabag, la adaptación del monólogo de Phoebe Waller-Bridge, quien es la protagonista y creadora de la serie. Esta última puede verse en Prime Video.

Juego de tronos (6) está en HBO Max al igual que Veep (7). Rockefeller Plaza (8) puede verse en Netflix, Curb Your Enthusiasm (9) en HBO Max y Atlanta (10) en Disney+.

Aunque la mayoría de títulos ya estrenaron sus temporadas finales, 14 de 100 series aún continúan activas. Una de ellas es The White Lotus (21), de HBO Max, que tiene programada su cuarta temporada para 2027, al igual que Severance (30) de Apple TV.

Black Mirror (26), de Netflix, tendrá una octava temporada que todavía no tiene fecha tentativa de estreno. El reality Survivor (31) está en esa misma plataforma. Por su parte, la tercera temporada The Pitt (36) se estrenará en HBO Max en enero de 2027.

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¿Por qué no te vas?... Con Tim Robinson (57), el programa de entrevistas a famosos, también hace parte del catálogo de Netflix. Y Slow Horses (62), que en septiembre estrenó su sexta temporada en Apple TV, ya renovó hasta una octava entrega. Ted Lasso (75), de esa misma aplicación, también lanzó su cuarta temporada este año.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué series del listado del NYT todavía tienen temporadas pendientes o nuevas entregas?
De las 100 series seleccionadas, 14 todavía continúan activas. Entre ellas están The White Lotus, que tiene prevista una cuarta temporada para 2027; Severance, también con una cuarta temporada programada para 2027; Black Mirror, que tendrá una octava temporada aún sin fecha de estreno; y The Pitt, cuya tercera temporada llegará a HBO Max en enero de 2027.
¿Dónde ver en Colombia las 10 mejores series del siglo XXI según The New York Times?
Las 10 series se distribuyen entre Netflix, HBO Max, Disney+ y Prime Video. Breaking Bad y Rockefeller Plaza están en Netflix; The Wire, Juego de tronos, Veep y Curb Your Enthusiasm están en HBO Max; Mad Men y Atlanta se encuentran en Disney+; y Fleabag está disponible en Prime Video. Succession también es una producción de HBO, mientras que el texto suministrado no especifica la plataforma donde puede verse actualmente en Colombia.
Cuál es la mejor serie del siglo XXI según The New York Times?
Breaking Bad fue elegida como la mejor serie del siglo XXI por The New York Times. La producción creada por Vince Gilligan ocupa el primer lugar del listado elaborado a partir de los votos de más de 500 actores, showrunners, profesionales de la industria, ejecutivos y otros expertos.
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