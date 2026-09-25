Batallas de baile en TikTok: la tendencia de las señoras que bailan en vivo por horas

En TikTok hay una nueva forma de ir a bailar sin salir de casa. Se llaman batallas de baile. Son transmisiones en vivo en las que varias personas bailan al mismo tiempo durante más de una hora, y gana quien más se mueva, quien mejores pasos haga y quien reciba más apoyo del público.
La tendencia se ha extendido también a otros videos, en los que los usuarios cuentan su experiencia con voz de narrador, su experiencia en las batallas de baile con señoras, como si se tratara de un documental. Relatan cómo van subiendo y bajando de puesto mientras bailan sin parar, entre canción y canción, para no perder votos. Uno de los creadores colombianos que se ha unido a esta tendencia es @martinlondonob.