Batallas de baile en TikTok: la tendencia de las señoras que bailan en vivo por horas

En TikTok hay una nueva forma de ir a bailar sin salir de casa. Se llaman batallas de baile. Son transmisiones en vivo en las que varias personas bailan al mismo tiempo durante más de una hora, y gana quien más se mueva, quien mejores pasos haga y quien reciba más apoyo del público. La tendencia se ha extendido también a otros videos, en los que los usuarios cuentan su experiencia con voz de narrador, su experiencia en las batallas de baile con señoras, como si se tratara de un documental. Relatan cómo van subiendo y bajando de puesto mientras bailan sin parar, entre canción y canción, para no perder votos. Uno de los creadores colombianos que se ha unido a esta tendencia es @martinlondonob.

Personas de todas las edades en la pista

En estas transmisiones se conectan personas de todas las edades a bailar cumbias y otros ritmos latinos. Pero quienes más se han robado la atención son los adultos mayores, que muestran sus pasos en vivo con una energía que pocos igualan y que convirtió este espacio en tendencia. Uno de los perfiles más populares es el de Alicia García, conocida en la plataforma como @alicia.garcia0919. En su canal “Vamos a bailar con Ali”, que tiene 90.000 seguidores, organiza encuentros de baile en los que se unen varias personas mientras las canciones van cambiando. Sus transmisiones son de lunes a sábado, de 10:00 a. m. a 12:00 pm.

¿Cómo se gana una batalla de baile en Tiktok?

En una batalla, la pantalla se divide entre los participantes, y cada uno suma puntos por dos vías. La primera son los toques en la pantalla que hacen los espectadores, que suman un punto cada uno. La segunda son los regalos virtuales, como rosas, leones o universos, que el público compra con dinero real y envía a su bailarín favorito. Gana quien acumule más puntos al final de la ronda. Según el canal oficial TikTok LIVE España, estas batallas ayudan a los creadores a crecer, a formar una comunidad y a ganar premios dentro de la plataforma. Por eso recomienda tratar cada transmisión como un espectáculo pensado para entretener a la audiencia. Le puede interesar: Salud mental en TikTok: ¿cómo funcionan las herramientas para gestionar el tiempo en pantalla?

¿Cuánto dinero ganan?

Aunque una persona como Alicia organice la transmisión o invite a otros a la batalla, cada participante gana su propio dinero. Los regalos que recibe cada uno se quedan en su lado de la pantalla, y el ganador no se lleva los del rival. Lo que obtiene quien gana es la victoria y el prestigio dentro de la aplicación, mientras que quien pierde conserva lo que le enviaron sus seguidores durante la ronda. Eso sí, el dinero no llega completo. Los regalos se convierten en “diamantes”, la moneda con la que TikTok paga a los creadores. La plataforma no publica una tasa fija, pero se estima que retiene alrededor de la mitad del valor de los regalos, y el resto queda disponible para que el creador lo retire. Detrás de cada batalla hay mucho más que un baile. Es una comunidad que se reúne cada mañana, un público que decide con sus votos y una nueva manera de ganarse la vida con la cámara encendida. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Bloque de preguntas sobre las batallas de baile en Tiktok