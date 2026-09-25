Irán respondió a Colombia tras rompimiento de relaciones diplomáticas: ¿qué implicaciones tiene?

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán respondió al gobierno de Colombia tras el rompimiento de relaciones diplomáticas, acusando al país de realizar “acusaciones infundadas”. Según la Cancillería, la decisión responde a razones relacionadas con la seguridad nacional, lucha contra el crimen trasnacional y la situación de derechos humanos en el país islámico.
El Gobierno también señaló como motivos las violaciones de derechos humanos que atribuye a las autoridades iraníes, así como ataques contra países que no hacen parte del conflicto en Medio Oriente, el bloqueo del estrecho de Ormuz y la obstrucción a las labores del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) para verificar el alcance del programa nuclear iraní.
La Cancillería aclaró que romper las relaciones diplomáticas no significa romper las relaciones consulares entre Colombia e Irán.
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