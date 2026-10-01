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A australiano-iraní, buscado por Interpol, lo capturaron en un hospital de Bello, donde lo atendían tras un asalto

Este extranjero había sido víctima de un hurto en Copacabana, donde recibió una herida de arma de fuego. Será extraditado a Australia para responder por el delito de narcotráfico.

  • El australiano-iraní Arash Ebrahimi Far, de 31 años, lo capturaron cuando estaba siendo atendido por una herida de arma de fuego en la Clínica del Norte, de Bello. Su lesión se produjo en un hurto ocurrido en Copacabana. FOTOS: EL COLOMBIANO Y CORTESÍA
    El australiano-iraní Arash Ebrahimi Far, de 31 años, lo capturaron cuando estaba siendo atendido por una herida de arma de fuego en la Clínica del Norte, de Bello. Su lesión se produjo en un hurto ocurrido en Copacabana. FOTOS: EL COLOMBIANO Y CORTESÍA
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 19 minutos
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Luego de que le hurtaran todas sus pertenencias y lo dejaran abandonado y malherido en la autopista Norte, en Copacabana, al australiano-iraní Arash Ebrahimi Far, de 31 años, lo trasladaron a un hospital de Bello. Mientras era atendido, las autoridades se dieron cuenta de que tenía circular roja de Interpol, por lo que procedieron con su captura en el centro asistencial.

La detención de este extranjero, conocido con el alias de Ash, ocurrió a las 4:00 de la tarde del pasado sábado en la entrada de la Clínica del Norte, en el barrio Niquía. Ocurrió luego de que recibiera el alta médica tras ser intervenido por una herida de arma de fuego sufrida en ese asalto y de que las autoridades se enteraran de sus antecedentes judiciales por narcotráfico y lavado de activos.

“Los investigadores de Interpol interceptaron a alias ‘Ash’ en el momento exacto en que pretendía abandonar el centro asistencial para evadir el cerco de las autoridades”, dijo el coronel Elver Vicente Alfonso Sanabra, director de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional.

Arash Ebrahimi Far era investigado desde el 2018 en Australia por estos delitos, tras sus presuntos vínculos con una organización delincuencial del país oceánico dedicada a la venta de estupefacientes y al tráfico de los mismos en otras islas de esta región y a Asia.

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Dentro de este proceso se le vinculó con el lavado de activos y posesión de bienes obtenidos mediante las rentas ilegales de esta estructura delincuencial y a través de amenazas y extorsiones a quienes tuvieran deudas con esta organización.

“De acuerdo con el expediente internacional, alias Ash fungía como uno de los máximos cabecillas de una red criminal a gran escala. Esta estructura ostenta la capacidad de comercializar e introducir vastas cantidades de estupefacientes, además de manejar millonarias sumas de dinero en efectivo y arsenales de armas de fuego”, explicó el coronel Alfonso Sanabria.

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Debido a las investigaciones que cursaban en su contra en Australia, este extranjero se radicó en Colombia desde diciembre de 2018. Esto no impidió que continuara manejando la logística de esta organización, haciendo uso de la tecnología para mantenerse en contacto con quienes serían sus aliados.

“Para evadir el radar de las agencias de inteligencia, la organización coordinaba sus actividades ilícitas mediante el uso de plataformas de comunicaciones cifradas”, aseguró el alto oficial, agregando que en medio de las investigaciones internacionales se lograron establecer los movimientos que ordenaría el capturado.

Al encontrar todas las evidencias suficientes de su presunta vinculación con los casos de narcotráfico y saber que no se encontraba en aquel país, el Ministerio de Relaciones Exteriores de la Mancomunidad de Australia emitió una solicitud de extradición el pasado 8 de mayo mediante una nota verbal, la cual quedó en un documento cuatro días después.

Tras su detención, la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación avanza en los trámites administrativos correspondientes para que alias Ash sea enviado a Australia para que responda por los delitos por los cuales se le estaba buscando en 196 países del mundo.

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Preguntas frecuentes

¿Quién es Arash Ebrahimi Far, alias Ash, capturado en Bello?
Arash Ebrahimi Far, de 31 años, es un ciudadano australiano-iraní que fue capturado en Bello después de que las autoridades descubrieran que tenía una circular roja de Interpol por investigaciones relacionadas con narcotráfico y lavado de activos en Australia.
¿Por qué capturaron a alias Ash en una clínica de Bello?
El extranjero estaba siendo atendido en la Clínica del Norte después de resultar herido con arma de fuego durante un asalto en la autopista Norte, en Copacabana. Cuando recibió el alta médica, investigadores de Interpol lo interceptaron antes de que abandonara el centro asistencial.
¿Qué le pasó a Arash Ebrahimi Far antes de ser capturado?
El hombre fue víctima de un asalto en la autopista Norte, en Copacabana, donde le robaron sus pertenencias y resultó herido con un arma de fuego. Posteriormente fue trasladado a un hospital de Bello para recibir atención médica.
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