A australiano-iraní, buscado por Interpol, lo capturaron en un hospital de Bello, donde lo atendían tras un asalto

La detención de este extranjero, conocido con el alias de Ash, ocurrió a las 4:00 de la tarde del pasado sábado en la entrada de la Clínica del Norte, en el barrio Niquía. Ocurrió luego de que recibiera el alta médica tras ser intervenido por una herida de arma de fuego sufrida en ese asalto y de que las autoridades se enteraran de sus antecedentes judiciales por narcotráfico y lavado de activos.

Luego de que le hurtaran todas sus pertenencias y lo dejaran abandonado y malherido en la autopista Norte, en Copacabana, al australiano-iraní Arash Ebrahimi Far, de 31 años, lo trasladaron a un hospital de Bello. Mientras era atendido, las autoridades se dieron cuenta de que tenía circular roja de Interpol, por lo que procedieron con su captura en el centro asistencial.

“Los investigadores de Interpol interceptaron a alias ‘Ash’ en el momento exacto en que pretendía abandonar el centro asistencial para evadir el cerco de las autoridades”, dijo el coronel Elver Vicente Alfonso Sanabra, director de Investigación Criminal e Interpol de la Policía Nacional.

Arash Ebrahimi Far era investigado desde el 2018 en Australia por estos delitos, tras sus presuntos vínculos con una organización delincuencial del país oceánico dedicada a la venta de estupefacientes y al tráfico de los mismos en otras islas de esta región y a Asia.

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Dentro de este proceso se le vinculó con el lavado de activos y posesión de bienes obtenidos mediante las rentas ilegales de esta estructura delincuencial y a través de amenazas y extorsiones a quienes tuvieran deudas con esta organización.

“De acuerdo con el expediente internacional, alias Ash fungía como uno de los máximos cabecillas de una red criminal a gran escala. Esta estructura ostenta la capacidad de comercializar e introducir vastas cantidades de estupefacientes, además de manejar millonarias sumas de dinero en efectivo y arsenales de armas de fuego”, explicó el coronel Alfonso Sanabria.

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Debido a las investigaciones que cursaban en su contra en Australia, este extranjero se radicó en Colombia desde diciembre de 2018. Esto no impidió que continuara manejando la logística de esta organización, haciendo uso de la tecnología para mantenerse en contacto con quienes serían sus aliados.

“Para evadir el radar de las agencias de inteligencia, la organización coordinaba sus actividades ilícitas mediante el uso de plataformas de comunicaciones cifradas”, aseguró el alto oficial, agregando que en medio de las investigaciones internacionales se lograron establecer los movimientos que ordenaría el capturado.