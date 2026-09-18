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Capturan al hombre que habría asesinado en Medellín a la suegra del reguetonero Pipe Calderón

Tras ser deportado desde Panamá, alias ‘Nea Arias’ fue capturado en el aeropuerto José María Córdova. Es señalado de asesinar a tiros a María del Pilar Zea Cobo, suegra del cantante Pipe Calderón, el pasado 8 de mayo en el Mall del Este de Medellín.

  • Nea Arias habría pretendido pasar los controles migratorios del aeropuerto José María Córdova como un ciudadano inadmitido, que arribó a Medellín con otras tres personas, para evadir las órdenes de captura que tenía. Foto: Cortesía
    Nea Arias habría pretendido pasar los controles migratorios del aeropuerto José María Córdova como un ciudadano inadmitido, que arribó a Medellín con otras tres personas, para evadir las órdenes de captura que tenía. Foto: Cortesía
El Colombiano
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hace 1 hora
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En un vuelo procedente de Panamá, país en el que se escondía y de donde fue deportado, arribó a Colombia, este jueves, alias Nea Arias, el señalado asesino de María del Pilar Zea Cobo, suegra del cantante de género urbano, Pipe Calderón, el pasado 8 de mayo en el barrio El Poblado de Medellín.

En principio, el hombre habría pretendido pasar los controles migratorios del aeropuerto José María Córdova como un ciudadano inadmitido, que arribó a Medellín con otras tres personas, para evadir las órdenes de captura que tenía.

Sin embargo, los oficiales de Migración se percataron de su prontuario y, ante un cruce de información con la Fiscalía, procedieron a enviar las alertas respectivas para que fuera detenido.

En contexto: EXCLUSIVO: Presunta informante de la DEA asesinada en Mall del Este en Medellín era suegra de reconocido cantante de reguetón

Según esa autoridad, durante los controles migratorios y la verificación de antecedentes, se estableció que los cuatro ciudadanos tenían requerimientos de autoridades judiciales colombianas por diferentes delitos.

Entre ellos estaba Nea Arias, con notificación roja de Interpol, requerida por Colombia por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de armas. Los otros tres registraban requerimientos por tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; hurto calificado, y hurto calificado y agravado.

Según la investigación adelantada por un fiscal de la Estructura de Apoyo (EDA), Nea Arias habría ingresado al vehículo de alta gama en el que se movilizaba la víctima, de 41 años, y la atacó con arma de fuego, causándole la muerte.

Para saber más: Primicia | Capturan en Panamá al sospechoso de matar en Medellín a la suegra del cantante Pipe Calderón

La hija de esta mujer, María Paula Trujillo Zea, se casó con el artista el pasado 10 de marzo en la iglesia La Merced, de Cali, Valle del Cauca, en un acto donde estuvo la fallecida, quien llevó a la novia al altar.

Pipe Calderon, María Paula Tamayo Zea y Maria del Pilar Zea C., alias La Reina. Foto: redes sociales
Pipe Calderon, María Paula Tamayo Zea y Maria del Pilar Zea C., alias La Reina. Foto: redes sociales

¿Cómo ocurrió el asesinato de María del Pilar Zea Cobo?

El crimen ocurrió a las 7:00 p.m. en el Mall del Este, un establecimiento comercial localizado en la comuna de El Poblado, cuando Zea Cobo abordaba una camioneta Toyota TX Land Cruiser, en compañía de su novio Jhon Fredy Toro Hincapié, un caballista y disc jockey, conocido en el ambiente musical como DJ Toro.

La información inicial recopilada por la Policía dio cuenta de que, en el momento del asesinato, la mujer iba a reunirse con Nea Arias, quien llegó en un automóvil Chevrolet Emotion gris, se bajó y abordó la camioneta de la pareja, en la silla trasera.

María del Pilar le pidió a su novio que fuera a comprar dos sodas, mientras ella conversaba con el visitante. El músico cumplió la orden, fue por las bebidas y, a su regreso, encontró a la mujer con dos orificios de bala en la cabeza, al parecer propinados con una pistola con silenciador.

Con esta y otra información, la Fiscalía General de la Nación judicializó a Nea Arias por su presunta responsabilidad en el crimen, lo presentó ante un juez de control de garantías y le imputó los delitos de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, las dos conductas agravadas.

El procesado no aceptó los cargos y fue afectado con medida de aseguramiento en centro carcelario.

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En otras noticias: EXCLUSIVO | Narcos paisas y costeños están detrás de una ruta al Caribe que bombardean los buques de EE.UU.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Quién es la víctima y cuál es su vínculo con Pipe Calderón?
María del Pilar Zea Cobo, de 41 años, era la madre de María Paula Trujillo Zea, quien se casó con el cantante de género urbano Pipe Calderón el pasado 10 de marzo.
¿Cómo ocurrieron los hechos en El Poblado?
El crimen ocurrió a las 7:00 p.m. en el parqueadero del Mall del Este. La víctima se encontraba en una camioneta junto a su pareja cuando ‘Nea Arias’ abordó el vehículo en la parte trasera. Mientras el acompañante de la mujer fue a comprar unas bebidas a petición de ella, el agresor le disparó en dos ocasiones en la cabeza, presuntamente con un arma con silenciador.
¿Cómo intentó evadir la justicia el sospechoso?
“Nea Arias” huyó a Panamá y, al ser deportado a Colombia, intentó simular ser un ciudadano simplemente inadmitido en el control migratorio de Rionegro para no activar sus órdenes de captura. Sin embargo, el cruce de datos entre Migración Colombia y la Fiscalía permitió su detención inmediata.
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