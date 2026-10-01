“Pierde la democracia y la institucionalidad”: reacciones tras la renuncia de Bruce Mac Master a la Andi

Bruce Mac Master presentó su renuncia a la presidencia de la Andi ante la Junta Directiva, después de más de 13 años al frente del gremio empresarial. Las primeras reacciones tras su salida coincidieron en destacar la importancia de preservar la autonomía de los gremios y su papel dentro de la institucionalidad del país.
La dimisión se produjo en medio de tensiones que se habían acumulado alrededor de la permanencia de Mac Master en la dirección del gremio.
La relación entre Bruce Mac Master y el nuevo Gobierno comenzó a estar bajo especial atención después de la llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia.
Uno de los episodios que marcó esta etapa fue el Congreso de la Andi, realizado una semana después de la posesión presidencial.
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