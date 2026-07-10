A Ivar le dispararon delante de su papá en Villa Flora y murió en un hospital

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Temas recomendados
NOAA elevó este 9 de julio al 81% la probabilidad de un El Niño “muy fuerte” entre octubre y diciembre, uno de los más intensos desde 1950, según su reporte mensual.
La Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema abrió formalmente una investigación sobre cuatro hechos violentos en Antioquia en tiempos en que el expresidente era gobernador en esta región.
Acaba de terminar uno de los eventos anuales más importantes de la industria de la moda. Críticos aseguran que la protagonista incuestionable de la Semana de la Alta Costura de París fue la ciencia.