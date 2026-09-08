Colombia se destaca entre los países más atractivos para jubilarse por su bajo costo de vida

Colombia aparece como una de las naciones donde más puede rendir el dinero durante la jubilación, y por ende más atractivos, aunque todavía está lejos de convertirse en uno de los destinos líderes para quienes buscan retirarse en el extranjero. El país ocupó el puesto 15 entre 24 naciones en el Índice Global Anual de Retiro 2026, de International Living, con una calificación de 73,3 puntos. El resultado muestra una particularidad: a pesar de que el país está en la mitad baja de la clasificación general, supera a varios que están por encima cuando se analiza específicamente el costo de vida. En esta categoría obtuvo 90 puntos, una calificación superior incluso a la de Grecia, que encabezó el ranking general con 90,1 puntos y marcó 88 en costo de vida.

El índice evalúa siete variables: vivienda; visas y beneficios para jubilados; costo de vida; desarrollo y gobernanza; clima; atención médica y afinidad. La medición busca determinar no solamente cuánto cuesta vivir en cada país, sino qué tan fácil es establecerse, acceder a servicios, integrarse a la sociedad y mantener una buena calidad de vida durante la jubilación. En cuanto a qué país elegir para la jubilación, Luis Bernardo Mur, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá, expresa que “la primera variable debería ser la sostenibilidad financiera y, muy cerca de ella, el acceso a salud”.

“Jubilarse en otro país no debería decidirse porque un destino parezca barato durante unas vacaciones, sino porque la pensión permita cubrir vivienda, alimentación, servicios, transporte, seguros y atención médica durante muchos años. Una ponderación razonable sería destinar alrededor de 30% de la decisión al costo de vida y la vivienda; 25% a salud; 15% a seguridad; 15% a estabilidad cambiaria e impuestos y 15% restante a clima, cercanía familiar y calidad de vida”, expresó. Y agregó que: “para un colombiano esta cuenta es especialmente importante porque la mayoría de las pensiones no son altas. Colpensiones reportó que, a enero de 2026, 82,2% de sus mesadas estaban entre uno y dos salarios mínimos.

FOTO: EL COLOMBIANO

Este año la pensión mínima es de $1.750.905; es decir, ese rango llega hasta cerca de $3,5 millones mensuales. Con una TRM de $3.126,08 por dólar vigente al 7 de septiembre, hablamos de aproximadamente US$560 a US$1.120 mensuales antes de cubrir los gastos de vivir en el exterior”. “Por eso conviene hacer el presupuesto en la moneda del país de destino y someterlo a una prueba de estrés: calcular qué ocurriría si esa moneda se encarece 10% o 15%, si sube el alquiler o si aparece un gasto médico importante.

La recomendación sería que, después de cubrir los gastos básicos, quede un margen mínimo de 20% para ahorro, emergencias y ocio. Si toda la pensión se consume pagando las obligaciones fijas, ese destino probablemente no es financieramente sostenible, por atractivo que sea su clima o su calidad de vida”. En el caso colombiano, la principal ventaja, dice el informe, está precisamente en las variables que impactan directamente el bolsillo. Además del 90 en costo de vida, el país consiguió 91 puntos en clima y 89 en atención médica, tres resultados que lo convierten en una alternativa competitiva frente a otros destinos internacionales. La diferencia aparece cuando se incorporan variables relacionadas con las condiciones generales para vivir en el país. Colombia obtuvo 58 puntos en desarrollo y gobernanza, una de sus calificaciones más bajas. Esta categoría contempla elementos como infraestructura; transporte público; calidad y confiabilidad de internet; estabilidad política; y seguridad y funcionamiento del sistema bancario. También obtuvo apenas 35 puntos en afinidad, el resultado más bajo entre los 24 países evaluados. Esta variable mide la facilidad que tienen los extranjeros para adaptarse, hacer amigos y construir una vida social, además del tamaño y acogida de las comunidades de expatriados, el uso del inglés y la disponibilidad de clubes, eventos culturales y más actividades.

Pensión puede rendir más

El costo de vida es uno de los principales argumentos que pueden explicar el atractivo de Colombia para un pensionado extranjero. El índice considera dentro de esta categoría gastos como vivienda, servicios públicos, alimentación, transporte y viajes. Para una persona que recibe su ingreso en dólares, euros u otra moneda fuerte, la diferencia cambiaria puede ampliar considerablemente el poder adquisitivo frente a países desarrollados. Esto permite que un mismo ingreso mensual pueda cubrir una mayor cantidad de gastos, especialmente en vivienda y servicios. Esta ventaja no es exclusiva de Colombia. Ecuador, por ejemplo, consiguió 90 puntos en costo de vida y Tailandia llegó a 96. Panamá obtuvo 82, Costa Rica 74, Portugal 79, México 84 y España 75. Lo que diferencia al país es que esa capacidad de hacer rendir el dinero se combina con una oferta geográfica amplia. Un jubilado puede escoger entre ciudades de clima frío, templado o cálido, zonas de montaña, destinos costeros y grandes centros urbanos.

La diversidad climática también explica la elevada calificación de 91 puntos que recibió el país en esta categoría. El índice premia, además, a los mercados que ofrecen distintas alternativas de clima y condiciones habitables para diferentes preferencias. La atención médica es otro de los factores en los que Colombia logra destacarse. International Living le asignó 89 puntos, por encima de países como Tailandia, Uruguay y Ecuador, y cerca de los resultados de los principales destinos europeos. La evaluación contempla tanto la calidad técnica y profesional de los servicios como sus costos y la disponibilidad de infraestructura hospitalaria pública y privada. El primer lugar del índice general fue para Grecia, con 90,1 puntos. Su fortaleza está en una combinación de buenas condiciones de vivienda, costo de vida, clima, salud y, especialmente, afinidad. En esta última categoría obtuvo 98 puntos. Panamá quedó segundo, con 89,3 puntos, y se destacó particularmente en visas y beneficios para jubilados, con una calificación de 97. Costa Rica ocupó el tercer puesto con 87,6 puntos.

Nuevo mapa de la jubilación

El fenómeno también muestra que el mercado mundial del retiro está cambiando. En ese nuevo mapa, América Latina gana protagonismo. Panamá, Costa Rica, México, Ecuador, Uruguay y Colombia aparecen entre los destinos evaluados por International Living, mientras que países europeos como Grecia, Portugal, España e Italia compiten con una propuesta diferente, basada en infraestructura, salud, seguridad, cultura y calidad de vida. La posibilidad de trabajar parcialmente desde cualquier lugar, las nuevas modalidades de residencia y el encarecimiento de algunos de los principales mercados desarrollados están acelerando esa transformación. Para cerrar, Mur, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá, opinó sobre qué tan viable es para un jubilado colombiano mudarse a otro país. “Sí es viable, pero no para todos los niveles de pensión ni para cualquier país. De hecho, ya existe una población importante que lo hace: Colpensiones reportaba 16.463 pensionados residentes en el exterior a comienzos de 2026.

La entidad permite que la mesada sea girada directamente a una cuenta bancaria fuera de Colombia, mensual o trimestralmente, y actualmente informa un cargo bancario de US$8 por transferencia. El punto clave es que la pensión se origina en pesos y su valor en el exterior queda expuesto a la tasa de cambio del momento del giro”. “Ese riesgo cambiario puede cambiar completamente el presupuesto. Con la TRM de $3.126,08 por dólar, una pensión de $5 millones representa aproximadamente US$1.599 al mes y una de $8 millones, cerca de US$2.559. Esa cifra puede permitir una vida cómoda en algunos destinos, pero resultar insuficiente en ciudades donde un arriendo, un seguro médico y los servicios consuman buena parte del ingreso. Por eso no basta comparar cuánto vale un almuerzo o un alquiler: hay que calcular cuánto cuesta vivir allí durante doce meses y cuánto quedaría disponible después de vivienda, salud, impuestos y conversión de moneda”. Y concluyó explicando que: “También hay dos aspectos que suelen subestimarse. El primero es salud. Un pensionado que fija su residencia en el exterior y no mantiene beneficiarios en Colombia puede solicitar la interrupción del descuento de salud en Colombia; el Ministerio de Salud confirma que la afiliación obligatoria aplica a residentes en el país. Eso libera parte de la mesada, pero obliga a presupuestar el sistema público, seguro privado o cobertura médica exigida por el nuevo país”. “El segundo es tributario. Mudarse no significa automáticamente dejar de ser residente fiscal colombiano. La Dian establece, entre otros criterios, la permanencia de más de 183 días dentro de un periodo de 365 días y, para nacionales colombianos, existen pruebas adicionales relacionadas con ingresos, activos y vínculos económicos. Además, el país de destino puede considerar al jubilado residente fiscal y gravar sus ingresos. En Colombia, las pensiones que cumplen las condiciones legales tienen una exención de hasta 1.000 UVT mensuales; para 2026 una UVT vale $52.374, pero esa regla no debe asumirse como aplicable automáticamente en el país al que se traslada la persona”. “En síntesis, mudarse puede funcionar bien cuando la mesada tiene suficiente holgura, existe cobertura médica clara y la persona diversifica el riesgo cambiario. La pregunta correcta no es si ‘la pensión colombiana alcanza en otro país’, sino cuánto queda realmente disponible después de convertirla a la moneda local y descontar vivienda, salud, impuestos y gastos básicos. Ese valor neto es el que determina si jubilarse afuera mejora o deteriora la calidad de vida”. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas