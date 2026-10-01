Historia, polémicas y disputas de Cristina Lombana, la jueza militar y magistrada que trabajará con Abelardo

La magistrada Cristina Lombana terminará su periodo en la Corte Suprema de Justicia y aterrizará en el Gobierno Nacional, donde el presidente Abelardo de la Espriella la nombró secretaria de Transparencia. Para llegar allí ha sonado en diferentes episodios mediáticos durante su vida profesional.
Lombana es abogada de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Tiene distintos estudios de posgrado que incluyen tiempo en la Universidad Panthéon-París II, la Universidad Nacional, la Escuela Nacional de Administración (Francia) y la Universidad Eafit.
Empezó sus primeros años de trabajo en la Fiscalía, entre 1995 y 1996. En ese entonces, el fiscal era Alfonso Valdivieso, conocido como “el fiscal del 8.000”, por el rol activo que tuvo en la investigación por el ingreso de dineros del Cartel de Cali a la campaña del entonces presidente Ernesto Samper. Lombana llegó, entonces, en una época convulsa para el ente acusador.