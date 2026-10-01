Ofrecen gratis curso de primeros auxilios psicológicos para afectados por terremotos en Colombia y Venezuela: cómo acceder

Después de un terremoto, las comunidades no solo necesitan reconstruir infraestructura. Las personas afectadas, sus familias y quienes las acompañan en la respuesta también enfrentan un impacto emocional que, si no se atiende a tiempo, puede prolongar el sufrimiento más allá de la emergencia inmediata.
Para responder a esa necesidad, Coursera y la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) habilitaron de manera gratuita el curso Primeros Auxilios Psicológicos para catástrofes naturales para las comunidades afectadas por los terremotos que sacudieron a Venezuela el 24 de junio y a Colombia el 10 de agosto.