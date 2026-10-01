Trump habló con Netanyahu sobre el ataque de Flydubai y dijo que el copiloto podría ser “un terrorista”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contó que habló con Benjamín Netanyahu sobre el incidente en un vuelo de Flydubai que terminó aterrizando de emergencia en Arabia Saudita y señaló que, según la información que recibió, el copiloto habría intentado hacer que el avión se estrellara.

El episodio ocurrió este miércoles durante el vuelo FZ1073, que cubría la ruta hacia Tel Aviv. De acuerdo con el relato que Trump dijo haber recibido, el copiloto atacó con un cuchillo al capitán dentro de la cabina y este, pese a estar gravemente herido, consiguió abrir la puerta para pedir ayuda.

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De acuerdo con la agencia EFE, durante una rueda de prensa en el Despacho Oval, Trump aseguró que conversó “extensamente” con Netanyahu sobre lo ocurrido. Según el mandatario estadounidense, el primer ministro israelí le contó que el copiloto podría ser “quizá un terrorista”.

Trump relató que, después de que el capitán lograra abrir la puerta de la cabina, un pasajero israelí ingresó para intervenir. El hombre habría ayudado a reducir al copiloto y, según la versión que recibió el presidente estadounidense, consiguió levantar los controles y nivelar el avión antes de que pudiera estrellarse: “Esta es la historia que escuché. No sé si es cierta”, afirmó Trump, quien también señaló que, según la información que había recibido, el copiloto aparentemente intentó hacer que el avión se estrellara.

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El propio mandatario introdujo una salvedad a esa versión: “No saben eso”, matizó durante su relato, antes de destacar la actuación del pasajero que intervino en la cabina y calificarla como “increíble”.