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Trump habló con Netanyahu sobre el ataque de Flydubai y dijo que el copiloto podría ser “un terrorista”

Un vuelo de Flydubai con destino a Tel Aviv tuvo que aterrizar de emergencia en Arabia Saudita después de que presuntamente el copiloto atacara al capitán en plena ruta. Donald Trump contó qué le dijo Netanyahu sobre lo ocurrido.

  • El vuelo de Flydubai aterrizó de emergencia en Arabia Saudita después de un presunto ataque del copiloto al capitán. Foto: Getty / Oficina del Primer Ministro de Israel
    El vuelo de Flydubai aterrizó de emergencia en Arabia Saudita después de un presunto ataque del copiloto al capitán. Foto: Getty / Oficina del Primer Ministro de Israel
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 1 hora
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contó que habló con Benjamín Netanyahu sobre el incidente en un vuelo de Flydubai que terminó aterrizando de emergencia en Arabia Saudita y señaló que, según la información que recibió, el copiloto habría intentado hacer que el avión se estrellara.

El episodio ocurrió este miércoles durante el vuelo FZ1073, que cubría la ruta hacia Tel Aviv. De acuerdo con el relato que Trump dijo haber recibido, el copiloto atacó con un cuchillo al capitán dentro de la cabina y este, pese a estar gravemente herido, consiguió abrir la puerta para pedir ayuda.

En contexto: “Veo un león”: dijo Netanyahu al encontrarse con el pasajero que sometió al atacante en vuelo de Flydubai

De acuerdo con la agencia EFE, durante una rueda de prensa en el Despacho Oval, Trump aseguró que conversó “extensamente” con Netanyahu sobre lo ocurrido. Según el mandatario estadounidense, el primer ministro israelí le contó que el copiloto podría ser “quizá un terrorista”.

Trump relató que, después de que el capitán lograra abrir la puerta de la cabina, un pasajero israelí ingresó para intervenir. El hombre habría ayudado a reducir al copiloto y, según la versión que recibió el presidente estadounidense, consiguió levantar los controles y nivelar el avión antes de que pudiera estrellarse: “Esta es la historia que escuché. No sé si es cierta”, afirmó Trump, quien también señaló que, según la información que había recibido, el copiloto aparentemente intentó hacer que el avión se estrellara.

Amplíe la información: Avión de Flydubai cayó 14.000 pies en 29 segundos mientras un “terrorista” habría intentado estrellarlo, dice Israel

El propio mandatario introdujo una salvedad a esa versión: “No saben eso”, matizó durante su relato, antes de destacar la actuación del pasajero que intervino en la cabina y calificarla como “increíble”.

Netanyahu asegura que copiloto de Flydubai tuvo “adoctrinación islamista radical”

Mientras avanzaban las investigaciones, Netanyahu ofreció su propia versión del comportamiento del copiloto. En declaraciones al programa estadounidense Fox & Friends, el primer ministro israelí afirmó que el hombre había sido sometido a una “adoctrinación islamista radical”.

Netanyahu señaló que el copiloto estaba siendo interrogado y añadió que, durante el incidente, les gritó a miembros de la tripulación: “Mátenme, mátenme”. El primer ministro sostuvo que el capitán y los pasajeros consiguieron reducir al copiloto y evitar que el avión terminara estrellándose.

Lea más: Piloto habría apuñalado a su compañero: avión aterrizó de emergencia en Arabia Saudita; se investiga posible intento de terrorismo

El vuelo de Flydubai tuvo que desviarse y realizar un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita mientras se dirigía a Tel Aviv. El incidente se produjo después del altercado entre los dos pilotos dentro de la cabina.

Cinco pasajeros de Flydubai serán propuestos para el Premio Presidencial al heroísmo

La actuación de los pasajeros también generó una respuesta oficial en Israel. El presidente Isaac Herzog anunció que propondrá conceder el Premio Presidencial al heroísmo ciudadano a cinco israelíes que participaron en la respuesta al incidente.

En un primer comunicado, Herzog mencionó a cuatro hombres y destacó que actuaron con “iniciativa, coraje y responsabilidad colectiva en un momento de peligro extremo” y que lograron “evitar una gran catástrofe”.

Según la Presidencia israelí, Yaniv Hayoun, Zvika Manes y Asaf Rajuan ingresaron a la cabina y redujeron al copiloto después de que este apuñalara al capitán. El cuarto pasajero mencionado, el dentista Shota Musayev, atendió al piloto herido para mantenerlo con vida hasta el aterrizaje.

Horas después, la Presidencia anunció que también propondría reconocer a Tali Manes, quien habría sido la primera pasajera en alertar a los demás sobre lo que estaba ocurriendo.

“El ingenio, el sentido de la responsabilidad y la sangre fría que demostraste frente a un peligro mortal constituyen un acto de heroísmo civil en el sentido más noble del término. Eres una heroína, Tali”, afirmó Herzog.

El Premio Presidencial al heroísmo ciudadano fue creado después de los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023. Según la Presidencia israelí, reconoce a personas que actúan poniendo en riesgo su propia vida para salvar la de otros.

*Redacción con información de AFP

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