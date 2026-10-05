Abelardo ‘resucitó’ Fuerza de Tarea Conjunta que Petro eliminó y la estrena contra el Clan del Golfo y el ELN

El presidente Abelardo de la Espriella reactivó la Fuerza de Tarea Conjunta Urano, una unidad que había sido suspendida durante el gobierno anterior y que tendrá como base de operaciones Aguachica, Cesar.

La unidad operará desde Aguachica y tendrá la misión de golpear las finanzas y las redes de abastecimiento de los grupos armados que operan en la región. Para ello contará con más de 1.200 uniformados del Ejército, la Fuerza Aérea y la Policía, que adelantarán operaciones conjuntas contra el Clan del Golfo y el ELN en el Cesar.

“Ordené de manera clara e inequívoca que el Estado actuará de forma integral contra la economía criminal construida alrededor del robo de hidrocarburos y que dejará de limitar su respuesta al lugar donde se produce el hurto”, señaló el mandatario.

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La estrategia, explicó, tendrá el acompañamiento de la Fiscalía y de agentes de inteligencia e investigación criminal para atacar toda la cadena de esta renta ilegal, desde el almacenamiento y transporte hasta la compra y comercialización del combustible robado.

De la Espriella advirtió que este negocio genera ganancias para las estructuras criminales y alimenta otras economías ilegales, como la producción de cocaína y la minería ilegal.

Según el mandatario, desde el 1 de septiembre, cuando Urano comenzó sus operaciones, las autoridades han recuperado más de 100.000 galones de combustible ilegal, capturado a 21 personas por delitos relacionados con hidrocarburos e incautado 22 vehículos y 46 válvulas ilegales.

El Gobierno calcula que estas acciones han permitido reducir en 3,7 millones de galones las pérdidas frente al mes anterior y generar afectaciones a esta economía ilegal por alrededor de $58.000 millones.

“Son buenos resultados, pero no son suficientes. Urano habrá cumplido su misión cuando logremos quebrar la viabilidad del negocio criminal de los hidrocarburos, reducir de manera sostenida su capacidad y evitar que esa culebra vuelva a regenerarse”, afirmó.

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Durante el acto, el presidente también lanzó nuevas advertencias a los grupos criminales y reiteró que mantendrá una política de confrontación contra el narcoterrorismo. Dijo, además, que no permitirá que esa postura sea presentada como una posición inhumana.

De la Espriella aseguró que acompañará a la Fuerza Pública en operativos y bombardeos y respaldó a soldados y policías para que actúen con “mano de hierro y todo el peso de la ley” contra las rentas criminales.

También cuestionó las decisiones del gobierno anterior durante las negociaciones de la llamada paz total. “No habrá contemplaciones en el campo de batalla, pero tampoco en el terreno político”, afirmó, al criticar que grupos armados hayan recibido estatus político y representación en el Congreso durante procesos de negociación, incluido el acuerdo de paz de 2016.

En ese contexto, lanzó una comparación entre antiguos capos del narcotráfico y actuales comandantes de grupos armados. “Pablo Escobar, Miguel Rodríguez Orejuela, Gacha, Iván Mordisco, Timochenko son igual de mafiosos”, afirmó, al señalar que todos se han beneficiado de “una falsa narrativa y una confusión siniestra que le ha salido muy costosa al pueblo colombiano”.

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