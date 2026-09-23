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¡Atención! Al menos 20 lesionados en accidente de bus en la vía Medellín-Puerto Berrío que se fue a un abismo

El vehículo, al parecer, habría perdido el control y terminado en un barranco en el Alto de las Águilas, en Puerto Berrío. Organismos de socorro atienden la emergencia.

  • Así quedó el bus, de la empresa Copetrán, que se accidentó en el Alto de las Águilas, en Puerto Berrío, cuando cubría la ruta Santa Marta-Medellín. FOTO: CORTESÍA RTP NOTICIAS REGIONAL
    Así quedó el bus, de la empresa Copetrán, que se accidentó en el Alto de las Águilas, en Puerto Berrío, cuando cubría la ruta Santa Marta-Medellín. FOTO: CORTESÍA RTP NOTICIAS REGIONAL
Santiago Olivares Tobón
Santiago Olivares Tobón

Metro

hace 50 minutos
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Un grave accidente de un bus, el segundo en dos días, se presentó en la mañana de este miércoles en la vía Medellín-Puerto Berrío, luego de que el vehículo que cubría la ruta entre Santa Marta y Medellín se fuera a un abismo. El saldo inicial de este siniestro es de 20 heridos.

Los hechos ocurrieron sobre las 7:00 de la mañana en el Alto del Águila, en jurisdicción de Puerto Berrío, cuando el conductor del vehículo perdió el control y terminó en un barranco de unos 20 metros de profundidad, volcándose.

A la zona llegó personal de la Concesión Autopistas del Magdalena, del Cuerpo de Bomberos de Puerto Berrío y de la Seccional de Tránsito y Transporte del Magdalena Medio para atender a las personas que viajaban en este vehículo de la empresa Copetrán.

Los lesionados fueron trasladados, inicialmente, a centros asistenciales de Puerto Berrío para hacer la valoración correspondiente y establecer quiénes deberían ser trasladados a hospitales de mayor complejidad.

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