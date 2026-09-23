¡Atención! Al menos 20 lesionados en accidente de bus en la vía Medellín-Puerto Berrío que se fue a un abismo

Un grave accidente de un bus, el segundo en dos días, ocurrió en la mañana de este miércoles en la vía Medellín-Puerto Berrío, luego de que el vehículo que cubría la ruta entre Santa Marta y Medellín se fuera a un abismo. El saldo inicial de este siniestro es de 20 heridos. Los hechos ocurrieron sobre las 7:00 de la mañana en el kilómetro 66+100, a la altura del Alto del Águila, en jurisdicción de Puerto Berrío, cuando el conductor del vehículo perdió el control y terminó en un barranco de unos 20 metros de profundidad, volcándose.

A la zona, ubicada a 45 minutos del casco urbano de Puerto Berrío, llegó personal de la Concesión Autopistas del Magdalena, del Cuerpo de Bomberos de Puerto Berrío y de la Seccional de Tránsito y Transporte del Magdalena Medio para atender a las personas que viajaban en este vehículo de la empresa Copetrán. Entérese: Operario de Emvarias murió arrollado por el camión recolector en el que trabajaba en San Cristóbal, Medellín Los lesionados fueron trasladados, inicialmente, a centros asistenciales de Puerto Berrío para hacer la valoración correspondiente y establecer quiénes deberían ser trasladados a hospitales de mayor complejidad.

La comandante del Cuerpo de Bomberos de Puerto Berrío, cabo Tania Giraldo, dijo que de los lesionados, tres se encuentran en estado crítico y serían los priorizados para su remisión hacia Medellín y Barrancabermeja. Hasta el momento se desconocen las causas que llevaron a que este bus terminara en este abismo, aunque se está investigando si se debió a una falla mecánica o a un tema de impericia e imprudencia vial por parte de quien conducía este automotor. Le puede interesar: Cerrada Vía Las Palmas por muerte de joven que practicaba ‘gravity’ Según el reporte de las autoridades, el bus de dos pisos salió de la Terminal de Transporte de Santa Marta a las 8:00 de la noche de este martes con 30 pasajeros y tenía previsto llegar a la Terminal del Norte de Medellín sobre las 10:00 de la mañana.

Este accidente es el segundo de un bus intermunicipal que se presenta en dos días en las vías de Antioquia, luego de que el pasado martes, sobre las 11:00 de la mañana, un bus de Sotraurabá que cubría la ruta entre Turbo y Medellín se volcó luego de impactar contra un barranco. Este siniestro dejó a 18 personas lesionadas, de las cuales cuatro se encuentran en estado crítico por las graves lesiones que sufrieron en la cabeza. Los demás afectados fueron dados de alta durante el transcurso del día. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Preguntas frecuentes