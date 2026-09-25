¿Están en riesgo los alumbrados navideños de Medellín por el Fenómeno de El Niño?

La reducción de los niveles de los embalses, ante la escasa e insuficiente lluvia, una situación asociada al fenómeno de El Niño, ha generado el insistente llamado de las autoridades para que los ciudadanos ahorren agua y energía.

Pero muchos se preguntan si, paralelo a esas acciones de consumo responsable del recurso público, la Administración Distrital tomaría decisiones frente al tradicional alumbrado de Navidad de Medellín, con el cual se encienden miles de bombillas entre diciembre y enero.

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El consumo total de los alumbrados navideños en Medellín equivale aproximadamente a una hora o a unos 11 minutos del consumo total de energía de toda la ciudad durante todo el periodo que permanecen encendidos (unas 46 días), indicó EPM con respecto a los alumbrados de 2024.

Pues, el alcalde Federico Gutiérrez fue enfático en afirmar que este atractivo que atrae miles de turistas y que se convierte en el plan favorito de los habitantes durante las festividades, se mantendrá acorde a lo estipulado.

“Lo único que les puedo decir es que vamos a ser responsables con el momento que vamos viviendo con la ciudad”, expresó Gutiérrez y aclaró que los alumbrados se fabrican durante todo el año y “están prácticamente listos”.

La misma Alcaldía, en otras ocasiones, ha asegurado que el tiempo total conectado durante toda una temporada representa una fracción mínima frente a la demanda regular de la capital antioqueña.

“En el montaje iremos viendo cuáles son las realidades del país en ese momento de energía, pero acuérdese de que todo el tema del consumo es con luces LED, con luminarias LED, que básicamente son de muy bajo consumo.”, indicó el mandatario local.

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Cada temporada (como la tradicional ruta decembrina) suele emplear cerca de 8 millones de bombillas LED y 600 kilómetros de manguera luminosa.

En diciembre pasado las autoridades locales esperaban cerca de 400.000 personas en la ciudad proveniente de otras regiones, dejando una inyección económica de más de $600.000 millones entre las ventas en los alumbrados, la ocupación hotelera y el uso del transporte público.