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Federico Gutiérrez entregó al FBI nombres y direcciones de presuntos testaferros de los hermanos Quintero

El alcalde de Medellín viajó a Estados Unidos para reunirse con las agencias de ese país y hablar sobre corrupción en Medellín y lucha contra el terrorismo.

  • El alcalde Federico Gutiérrez durante la última presentación de los hallazgos de la auditoría forense. FOTO: Cortesía Alcaldía de Medellín
    El alcalde Federico Gutiérrez durante la última presentación de los hallazgos de la auditoría forense. FOTO: Cortesía Alcaldía de Medellín
El Colombiano
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hace 42 minutos
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El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, concluyó este lunes una reunión de alto nivel con funcionarios del FBI, en Estados Unidos, en la que entregó nueva información para individualizar a presuntos testaferros que habrían sacado de Colombia dinero proveniente de la corrupción en la capital antioqueña.

El encuentro se produce en el marco de los avances en la auditoría forense que se viene realizando desde 2024 y que hace pocas semanas se amplió a 666 hallazgos.

Aprovechando el nuevo ambiente que prima en la política exterior, el alcalde instó a las agencias del gobierno de Estados Unidos a sumarse a las investigaciones para esclarecer la ruta que habrían seguido los recursos que se habrían robado en Medellín en el cuatrienio pasado y que, según los indicios de la auditoría forense, habría terminado en Norteamérica.

“Entregué nombres de personas, empresas y direcciones de quienes servirían hoy como testaferros, presuntamente, de la corrupción que generaron en Medellín el Clan Quintero o el GDO Los Hermanitos Q”, dijo el alcalde Gutiérrez.

El burgomaestre señaló que en manos del FBI quedaron indicios que apuntarían a cómo los recursos de Medellín primero habrían salido de Colombia a Panamá y luego desde Panamá se habrían presuntamente legalizado con firmas en Miami.

“Que sean las autoridades de Estados Unidos las que investiguen. También la información la tendrá detallada, como en muchos casos, la Fiscalía General de la Nación. Que caigan todos esos corruptos”, añadió.

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