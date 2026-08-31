Emergencia por incendios forestales: seis focos permanecen activos en tres departamentos

Durante las últimas semanas, el departamento del Tolima y otras zonas del país han enfrentado importantes incendios forestales. Actualmente, se registran seis incendios activos en tres departamentos, según el más reciente balance entregado por las autoridades con corte a la mañana de este lunes. De acuerdo con el reporte de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), hay cuatro incendios activos en el Tolima. Los focos se ubican en el municipio de Suárez, en las veredas Sinaí parte alta, Cañaveral Cubacol y Agua Blanca; en Cunday, en las veredas Páramo y California; en Carmen de Apicalá, en el Cerro Las Mercedes; y en Alvarado, en las veredas Mercadillo y Los Guayabos. A estos se suman dos incendios más: uno en El Cerrito, Valle del Cauca, específicamente en el corregimiento de Tenerife y las veredas Los Andes y El Placer; y otro en El Zulia, Norte de Santander, en la vereda Astilleros. Las autoridades también reportaron el control de un incendio forestal en el municipio de Policarpa, corregimiento El Ejido, en el departamento de Nariño.

Para atender las emergencias, se mantienen desplegadas capacidades terrestres y aéreas en los municipios afectados. En Tolima operan cuerpos de bomberos, la Defensa Civil y unidades del Ejército Nacional, con apoyo de aeronaves de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Según el informe, todos los esfuerzos nacionales se encuentran concentrados bajo las órdenes del Puesto de Mando Unificado (PMU) instalado en el departamento del Tolima. Además, aeronaves de diferentes entidades expertas para este tipo de emergencias permanecen disponibles para las operaciones de control, mientras que cuatro carrotanques aportados por la Ungrd apoyan las labores de respuesta en terreno.

El último reporte de la entidad señaló que las capacidades territoriales continúan activas con la participación de los Consejos Departamentales y Municipales de Gestión del Riesgo (CDGRD y CMGRD), mientras que el PMU departamental sigue en operaciones con el acompañamiento de un analista de incendios forestales de la Ungrd. Hasta el momento, por lo menos en el Tolima, se han afectado unas 30.000 hectáreas por las conflagraciones que han sucedido en las últimas semanas.

Ya hubo dos capturas

El viernes de la semana pasada, la Fiscalía judicializó a dos hombres señalados de provocar una conflagración en zona rural del municipio de Dolores. Se trató de Julio César Morales Herrera y Leonidas Merjado Hurtado, quienes fueron presentados ante un juez de control de garantías. Según el ente acusador, el pasado 25 de agosto unidades de la Policía Nacional llegaron a un predio ubicado en la vereda La Guacamaya y encontraron a los dos hombres avivando el fuego. Una verificación técnica realizada posteriormente permitió establecer afectaciones en cerca de seis hectáreas de suelo y cobertura vegetal, además de impactos sobre diversas especies silvestres de la zona.

Debido a la magnitud de la emergencia, fue necesaria la intervención del Cuerpo Oficial de Bomberos de Dolores, cuyos esfuerzos lo permitieron controlar el incendio y evitar que las llamas se propaguen a otras áreas. De acuerdo con los elementos materiales probatorios recopilados por la Fiscalía, este no sería un caso aislado. El 24 de julio las autoridades ya habían requerido a los mismos dos hombres por una conducta similar, ocasión en la que se les advirtió sobre la prohibición de continuar con este tipo de prácticas. Ante la recurrencia del comportamiento, un fiscal de la Seccional Tolima les imputó los delitos de incendio y deforestación. Lea también: Incendios en el Tolima han consumido más de 30.000 hectáreas, ¿los están provocando? Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: