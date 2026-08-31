Vendaval en Sucre deja un muerto y graves afectaciones en varios municipios

El fuerte vendaval acompañado de lluvias que afectó a varios municipios de Sucre y Córdoba durante la tarde y noche del sábado 29 de agosto dejó una víctima mortal. Se trata de Rafael de Jesús Castro Márquez, de 61 años, un reconocido médico veterinario residente en Morroa, Sucre. De acuerdo con los reportes conocidos, Castro Márquez se movilizaba en motocicleta por la Troncal de Occidente, entre Los Palmitos y Corozal, cuando un árbol fue derribado por los fuertes vientos y cayó sobre él. El hombre resultó gravemente herido durante el incidente. Personas que se encontraban en el sector lo auxiliaron y posteriormente fue trasladado a un centro asistencial de Corozal. Sin embargo, pese a la atención médica recibida, falleció horas después.

#Vendaval #ElBosque #Sucre #FranjaNoticias ♬ sonido original - FranciscoMarquezPeriodista @franciscojaviermarquezr 🌪️ FUERTE VENDAVAL AFECTÓ UNA CEIBA EN SINCELEJO Las fuertes ráfagas de viento que se registraron en las últimas horas en Sincelejo provocaron la afectación de una ceiba ubicada en el barrio El Bosque. El fenómeno natural generó preocupación entre los habitantes del sector, mientras se evalúan los daños ocasionados por el vendaval. 🌳⚠️ Las autoridades y organismos de atención de emergencias permanecen atentos ante posibles nuevas afectaciones en distintos sectores de la ciudad. #Sincelejo

La noticia fue lamentada por la Alcaldía de Morroa, que destacó la trayectoria profesional del veterinario y su vínculo con la comunidad. Lea aquí: ¿Están en riesgo los árboles más antiguos de Medellín por climas extremos? A través de un mensaje de condolencias, la administración municipal resaltó su calidad humana, compromiso y dedicación al servicio, y expresó solidaridad con sus familiares y allegados.

Rafael Castro era un destacado médico veterinario que murió tras la caída de un árbol durante el fuerte vendaval ocurrido el sábado en Morroa, Sucre. FOTO: Alcaldía de Morroa.

“Un gran profesional, amigo y compañero, cuya calidad humana, compromiso y dedicación permanecerán siempre en nuestra memoria”, señaló la Alcaldía de Morroa al referirse al fallecimiento de Castro Márquez. El médico veterinario era reconocido en Morroa por su cercanía con la comunidad y por el apoyo que brindaba a los habitantes del municipio. Realizaba revisiones y atendía animales a domicilio con tarifas accesibles, además de prestar su servicio ante situaciones de emergencia, sin importar la hora o el tipo de animal que necesitara atención.

Vendaval dejó daños en Sucre y Córdoba

La muerte del veterinario se suma a las afectaciones provocadas por las lluvias y los fuertes vientos en diferentes municipios de ambos departamentos. Más aquí: Nueve familias del barrio Boston angustiadas: deben desalojar por riesgo y no tienen adónde ir Uno de los principales problemas se presentó en el servicio de energía eléctrica. 22 municipios de Sucre y Córdoba permanecían afectados por la falta de electricidad, luego de que árboles, postes y otros elementos fueran derribados sobre las redes de distribución. La emergencia también ocasionó dificultades en diferentes corredores viales. Las autoridades reportaron presencia de árboles sobre las carreteras Varsovia-San Antonio de Palmito, Tolú-Toluviejo-Sincelejo, Sahagún-Chinú y San Antero-Lorica, por lo que recomendaron a los conductores transitar con precaución.

En Sincelejo, capital de Sucre, también se reportaron viviendas destechadas y daños en árboles, postes y líneas eléctricas como consecuencia del fenómeno meteorológico.

Autoridades evalúan afectaciones

Ante los daños ocasionados por el vendaval, la Alcaldía de Sincelejo habilitó un mecanismo para que las familias afectadas puedan reportar los daños registrados en sus viviendas y anexar fotografías como evidencia. La información recopilada permitirá a las autoridades establecer un balance de la emergencia y activar las rutas de atención para las personas que requieran asistencia.

@enterese_bca #Entérese #colombia #coveñas FUERTES VIENTOS PREOCUPARON LA POBLACIÓN DE COVEÑAS, SUCRE. EN ESPECIAL A LOS COMERCIANTES. Momentos de angustia vivieron los propietarios de negocios ubicados a orillas del mar en Coveñas, Sucre, durante la tarde de este domingo 23 de agosto, debido a un fuerte vendaval acompañado de intensas lluvias y vientos. Las condiciones climáticas provocaron afectaciones en varios establecimientos. Carpas, sillas y equipos de sonido terminaron perjudicados por la fuerza del viento y el agua, generando preocupación entre los comerciantes que intentaban proteger sus pertenencias. Hasta el momento, no se conocen reportes oficiales sobre la magnitud de las afectaciones ocasionadas por este fenómeno natural. Se espera que las autoridades realicen la respectiva evaluación para establecer si hubo más daños y brindar información a la comunidad. #NoticiaEnDesarrollo ♬ sonido original - entérese

Mientras continúan las labores de recuperación, organismos locales mantienen la evaluación de las zonas afectadas por las lluvias y los fuertes vientos que golpearon a Sucre y Córdoba. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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