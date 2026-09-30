¿Por qué EE. UU. pide no viajar a Norte de Santander? Esto dice experto

El uso de drones cargados con explosivos y ataques con fuego de fusil contra puestos de Policía y bases militares llevaron al Gobierno de Estados Unidos a emitir una nueva alerta de seguridad sobre Norte de Santander.

La Embajada de Estados Unidos en Bogotá advirtió sobre un riesgo elevado de ataques armados en el departamento y recomendó a sus ciudadanos no viajar a esa zona ni acercarse a menos de 10 kilómetros de la frontera con Venezuela.

“Existe un riesgo elevado de ataques en el departamento de Norte de Santander por parte de grupos armados ilegales, incluido el Ejército de Liberación Nacional (ELN), una organización terrorista extranjera designada por Estados Unidos”, se lee en el comunicado.

Y añadió: “En el departamento de Norte de Santander, los grupos armados ilegales pueden llevar a cabo ataques con poca o ninguna advertencia contra estaciones de policía, edificios gubernamentales, instalaciones militares e infraestructura relacionada”.

Para Rolnar Sanabria, exfiscal del Ministerio Público de Venezuela y analista en crimen organizado, la advertencia de Washington evidencia que el problema no puede entenderse únicamente desde el lado colombiano de la frontera.

“Que Estados Unidos coloque la alerta más alta posible sobre este corredor no es un dato menor. Es el reconocimiento de que la amenaza no es un riesgo localizado en un departamento colombiano, sino una zona binacional completa”, aseguró.

Según Sanabria, las mismas estructuras armadas que operan en el Catatumbo utilizan territorio venezolano para replegarse, reorganizarse y entrenarse. En particular, señala al estado Apure como una zona de retaguardia para estos grupos.

“Estos mismos grupos operan de un lado y se repliegan del otro: usan el estado venezolano de Apure, al otro lado del río, como retaguardia para entrenarse y reorganizarse, incluyendo escuelas de pilotaje de drones”, afirmó.

De acuerdo con su versión, en esos espacios se enseñaría a pilotar drones y a incorporarles cargas explosivas mediante sistemas de fibra óptica, una tecnología que dificulta que estos aparatos sean interferidos.