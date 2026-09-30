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EE. UU. alerta por elevado riesgo de ataques terroristas en Norte de Santander

La Embajada de Estados Unidos pidió a sus ciudadanos y demás personal estadounidense que eviten viajar a este departamento colombiano.

  • Estados Unidos envía una alerta a sus ciudadanos por el elevado riesgo de ataques terroristas en Norte de Santander. FOTO: Gobernación Norte de Santander - AFP
    Estados Unidos envía una alerta a sus ciudadanos por el elevado riesgo de ataques terroristas en Norte de Santander. FOTO: Gobernación Norte de Santander - AFP
El Colombiano
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hace 4 horas
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La Embajada de Estados Unidos en Colombia alertó a sus ciudadanos y demás personal estadounidense sobre el posible riesgo de ataques terroristas por parte de grupos armados ilegales en Norte de Santander.

La advertencia fue emitida este 29 de septiembre mediante un comunicado, en el que solicitaron evitar viajar a este departamento colombiano debido a la situación de orden público. En el documento, señalan al Ejército de Liberación Nacional (ELN) como uno de los grupos que podría llevar a cabo estos ataques.

“Existe un riesgo elevado de ataques en el departamento de Norte de Santander por parte de grupos armados ilegales, incluido el Ejército de Liberación Nacional (ELN), una organización terrorista extranjera designada por Estados Unidos”, se lee en el comunicado.

Lea también: Caen tres miembros del ELN tras extorsiones, quema de bus y ataques a tropas del Ejército en la vía a la Costa

También indicaron que grupos en la región del Catatumbo han utilizado repetidamente drones comerciales equipados con explosivos, a menudo combinados con disparos de fusil, para atacar subestaciones policiales e instalaciones militares.

“En el departamento de Norte de Santander, los grupos armados ilegales pueden llevar a cabo ataques con poca o ninguna advertencia contra estaciones de policía, edificios gubernamentales, instalaciones militares e infraestructura relacionada”, añadieron.

Recomendaciones de la Embajada de Estados Unidos en Colombia

La Embajada estadounidense agregó que el aviso de viaje del Departamento de Estado para Colombia indica que los ciudadanos estadounidenses no deben viajar al departamento de Norte de Santander debido a la delincuencia y el terrorismo.

Entérese: ELN obligó a policías secuestrados a revelar fuentes e investigaciones en videos

Tampoco deben acercarse a menos de 10 kilómetros (5 millas) de la frontera entre Colombia y Venezuela, debido a la delincuencia, los secuestros, los conflictos entre grupos armados y el riesgo de detención.

¿Cuáles son las medidas a tomar?

1. No viaje al departamento de Norte de Santander debido a la delincuencia y el terrorismo, ni a menos de 10 km/5 millas de la frontera entre Colombia y Venezuela debido a la delincuencia, los secuestros y los conflictos entre grupos armados.

2. Mantente siempre atento a tu entorno.

3. Extremar la vigilancia, especialmente cerca de comisarías, edificios gubernamentales, instalaciones militares y a lo largo de las carreteras principales.No se enfrente a individuos armados.

4. Mantén un perfil bajo.

5. Evite las multitudes y las manifestaciones.

6. Manténgase informado a través de los medios de comunicación locales para obtener actualizaciones sobre seguridad.

7. Revisa tus planes de seguridad personal y mantén tu teléfono celular cargado en caso de emergencia.

8. Los ciudadanos estadounidenses deberían reconsiderar sus viajes a todas las demás regiones de Colombia.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué Estados Unidos recomienda no viajar a Norte de Santander?
Estados Unidos recomienda no viajar a Norte de Santander por los riesgos asociados con la delincuencia y el terrorismo. El Departamento de Estado mantiene este departamento en la categoría de “Do not travel” dentro de su aviso para Colombia.
¿Qué grupo armado señala Estados Unidos como posible responsable de ataques en Norte de Santander?
La Embajada de Estados Unidos señala al Ejército de Liberación Nacional (ELN) entre los grupos armados ilegales que podrían realizar ataques en Norte de Santander, según la advertencia divulgada el 29 de septiembre.
¿Qué tipo de ataques podrían ocurrir en Norte de Santander?
La advertencia señala que los grupos armados ilegales podrían realizar ataques con poca o ninguna advertencia contra estaciones de Policía, edificios gubernamentales, instalaciones militares e infraestructura relacionada. También menciona el uso de drones comerciales equipados con explosivos y disparos de fusil en la región del Catatumbo.
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