Defensoría emite alerta en El Bagre, Antioquia, por toque de queda y violencia de grupos criminales: Hay una “gobernanza armada ilegal”

La “gobernanza armada” impuesta por grupos ilegales en El Bagre, tiene sumida en la zozobra a los habitantes de ese municipio, en el Bajo Cauca antioqueño, y generó la declaratoria de alerta temprana por parte de la Defensoría del Pueblo.

Y es que, según este Ministerio Público, el dominio de organizaciones armadas como El Clan del Golfo y disidencias de las Farc es tan fuerte que están prohibiendo el tránsito de personas después de las 6:00 p. m. en vías rurales y exigiendo el pago de “vacunas” equivalentes al 10 % de la producción de oro.

“La población civil, incluyendo a mototaxistas y arrieros, es frecuentemente instrumentalizada para el transporte de insumos o el retiro de cuerpos de combatientes”, expresó la entidad, en tanto denunció el uso de drones con explosivos, los enfrentamientos, desplazamientos, confinamientos, asesinatos selectivos y otras formas de control armado están profundizando la crisis humanitaria y afectando especialmente a comunidades étnicas, niñas, niños y adolescentes.

Solo en un evento ocurrido en junio pasado, donde fueron lanzados 12 explosivos desde drones, 61 familias tuvieron que desplazarse. Igualmente, cientos de familias permanecen restringidas en sus territorios debido a las hostilidades y la presencia de municiones sin explotar en sus cultivos.

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Según la Defensoría, las comunidades de la cabecera de El Bagre y de los corregimientos Puerto López y Puerto Claver son las que tienen mayor riesgo de ser afectadas por la violencia tras la intensificación de la disputa entre la subestructura Manuel Alexander Ariza Rosario, del autodenominado Ejército Gaitanista o Clan del Golfo, y el Frente 4 del Bloque Magdalena Medio, de las antiguas Farc.