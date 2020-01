Alexis Henríquez anuncia su retiro del fútbol

El excapitán de Atlético Nacional Alexis Henríquez envió un comunicado en el que anuncia su retiro del fútbol profesional como jugador.

De esta manera, el central, nacido en Santa Marta y que sumó con el cuadro verde 11 títulos y dos más con Once Caldas, aparte de la Copa Libertadores y la Recopa Suramericana, pone fin a una carrera llena de éxitos y logros.

En la misiva, el defensa manifiesta: “He decidido poner fin a mi carrera como futbolista profesional. Pese a múltiples ofertas nacionales e internacionales que estuve evaluando desde mi salida de Atlético Nacional hasta hoy, quise dar un paso al costado de las canchas donde lo gané todo con el verde de Antioquia y el Once Caldas de Manizales, para seguir preparándome y algún día ser director técnico...

Buscaré especializarme, complementar los estudios que ya cursé, viajar a otros países, aprender de otras ligas, tener la oportunidad de crecer profesionalmente al lado de grandes entrenadores y, además, dedicarle tiempo de calidad a mi esposa Eliana y a mi hijo Camilo.

Agradezco a mi familia, los más orgullosos de mis éxitos y los incondicionales en mis momentos difíciles. A todos mis compañeros y entrenadores, cada uno de ellos fueron maestros en el camino. A los dirigentes y a todo el personal que trabaja incansablemente en los clubes por los que pasé: desde las señoras del aseo hasta el personal administrativo, médico, todos los que desempeñan diferentes rangos y por su puesto a los hinchas, no solo a los que me alentaron sin parar, sino también a los que me criticaron sin piedad porque me hicieron más fuerte cada día. Di todo hasta el final y en mi nuevo comienzo también daré lo mejor de mí”.

Cabe recordar que hace unos días Atlético Nacional había decidido retirar la camiseta número 12 del excapitán, como homenaje a todo lo que logró y la historia de gloria que escribió con el club.