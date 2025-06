La molestia en Palacio que generó el nombramiento de Saade como jefe de gabinete, ¿Petro aleja a Benedetti?

Pero según le dijeron fuentes de Presidencia a EL COLOMBIANO el nombramiento de Saade tomó por sorpresa a varios funcionarios e incluso les generó molestia. “Es un desastre. No se entiende esa decisión. Estamos viviendo la mejor victoria de este Gobierno (reforma laboral) orquestada por Benedetti y lo sacan así como si nada. Eso es un muy mal mensaje de pérdida de poder frente al país y sobre todo el Congreso”, dice bajo reserva un funcionario de Palacio.

“Va a ser mi reemplazo (...) yo estaba un poco ‘enhuesado’ (...) tengo la mejor opinión del pastor, no puedo entrar a hacer juicio sobre el fuero del presidente, me parece bien, es una persona cercana al presidente”, dijo Benedetti este miércoles.

No llega a cualquier cargo. Su oficina queda a pocos metros del despacho presidencial en el tercer piso de la Casa de Nariño y en la práctica es el filtro del gabinete con el presidente. Esa figura omnipotente la ocupó con relativo éxito la actual canciller Laura Sarabia, pero desde inicios de este año las funciones fueron repartidas entre Angie Rodríguez, directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y Benedetti como jefe despacho, estratega, consejero y, oficialmente, ministro.

Alfredo Saade es abogado, especialista en gerencia en gobierno y gestión pública. Aunque se presenta a sí mismo como pastor cristiano, no tiene la vocería de ninguna iglesia en particular. De hecho, en septiembre de 2024, la Confederación Evangélica de Colombia insistió en que el excandidato presidencial no se encuentra afiliado a esa organización ni ha certificado asociaciones religiosas a esa congregación.

Además, a principios 2024, bajo la batuta de la concejal cristiana Clara Lucía Sandoval, otros líderes religiosos y evangélicos enviaron una carta al presidente Petro en la que expresaban su desconcierto por considerar a Saade como uno de los voceros de esa organización religiosa. “Al referido señor jamás le hemos concedido vocería alguna, ni lo consideramos digno representante, o tan siquiera miembro, del sector social al que pertenecemos”, señalaron, e insistieron en que la influencia de Saade en la comunidad cristiana es nula.

