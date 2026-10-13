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Álvaro Leyva toca la puerta de la justicia de EE. UU. con documentos y testigos contra Gustavo Petro

Leyva Durán dijo que sus actuaciones corresponden a trámites que él ha adelantado ante Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU.

  • Álvaro Leyva fue canciller del gobierno del presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia
    Álvaro Leyva fue canciller del gobierno del presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia
hace 14 minutos
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El excanciller Álvaro Leyva Durán anunció este martes que entregó a la Embajada de Estados Unidos en Colombia documentos relacionados con sus señalamientos contra el presidente Gustavo Petro.

Según el exfuncionario, el material corresponde a actuaciones que asegura haber adelantado ante instancias de la justicia estadounidense.

“El 15 de septiembre pasado envié un mensaje en español al Secretario de Estado de USA, Marco Rubio en el que le puse de presente que le haría llegar al Embajador de su país en Colombia (encargado), señor Hugo Guevara, documentos de lo actuado por mí ante funcionarios de la justicia americana, U.S. Department of Justice, contra el expresidente de Colombia, Gustavo Petro Urrego”, afirmó Leyva Durán en sus redes sociales.

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