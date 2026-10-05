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América venció a Llaneros y está cerca de la clasificación anticipada: es líder solitario de la Liga BetPlay

Jorge Valencia y Cristian Tovar marcaron para los Diablos Rojos, por el local abrió el marcador Francisco Meza.

  • América logró una importante victoria, como visitante, ante Llaneros y llegó a 27 puntos en la tabla de posiciones, en la cual es líder solitario. FOTO TOMADA X@AmericadeCali
    América logró una importante victoria, como visitante, ante Llaneros y llegó a 27 puntos en la tabla de posiciones, en la cual es líder solitario. FOTO TOMADA X@AmericadeCali
Luz Élida Molina Marín
Luz Élida Molina Marín
hace 6 minutos
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América venció a Llaneros en Villavicencio y se acerca a la clasificación anticipada de la Liga. Es líder solitario con 27 puntos y un partido aplazado, por disputar.

Los dirigidos por David González empezaron perdiendo en el estadio Bello Horizonte Rey Pelé, a los 17 minutos, con el tanto de Francisco Meza, de cabeza, tras el cobro de un tiro de esquina.

Y aunque les costó igualar y remontar, al final los Diablos Rojos se quedaron con el triunfo, gracias a los tantos de Jorge Valencia a los 73 minutos y Cristian Tovar, en el tiempo de reposición 90+5.

Fue una victoria muy trabajada, algo que reconoció el técnico antioqueño en la rueda de prensa. “Durante todo el partido tenía la sensación de que podíamos empatarlo y, al empatarlo, obviamente pensar en remontarlo. Ellos hicieron lo que tenían que hacer al ponerse arriba, pero después el control del partido nos lo cedieron a nosotros. Era cuestión de seguir intentando y tener paciencia”.

El jugador José Cavadía también resaltó el apoyo que tuvieron en el estadio y que les sirvió para no desfallecer, tras irse abajo en el marcador tan rápido. “El empuje y el aliento de la gente al final siempre te da un plus que nosotros como jugadores necesitamos en momentos adversos. Pensar que la gente nos está acompañando y apoyando te obliga a dar esa milla extra. Gracias a la gente que vino, porque hasta el final nos apoyaron; el triunfo también es de ellos”.

Este triunfo le permitió al América llegar a 27 puntos, y queda, prácticamente, a una victoria para asegurarse en la siguiente fase del torneo.

La segunda casilla en la tabla de posiciones es para el Deportivo Cali, que tiene 24 unidades, seguido de Bucaramanga con 23. Atlético Nacional, que juega este jueves su partido aplazado por la novena fecha contra Tolima en el Metropolitano de Ditaires, a las 6:05 de la tarde, es cuarto con 22 puntos.

En la quinta casilla aparece Millonarios con 21 unidades; seguido del DIM con 20. La séptima y octava casilla son para Santa Fe y Tolima con 19 unidades.

Resultados de la fecha 13 de la Liga BetPlay

Internacional de Bogotá 2 - Nacional 3

Deportivo Cali 3 - Alianza 1

Águilas Doradas 2 - Jaguares 0

Tolima 0 - Chicó 0

Pasto 0 - Fortaleza 0

Cúcuta 4 - Pereira 0

Bucaramanga 3 - Junior 1

Llaneros 1 - América 2

DIM-Santa Fe (este lunes 5 de octubre)

Millonarios - Once Caldas (octubre 13)

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Cuántos puntos necesita América de Cali para clasificar a los cuadrangulares de la Liga?
América de Cali llegó a 27 puntos tras derrotar a Llaneros y quedó prácticamente a una victoria (3 puntos más) de asegurar de manera matemática su cupo en la siguiente fase del torneo.
¿Quiénes anotaron los goles del partido entre América de Cali y Llaneros?
Por Llaneros anotó Francisco Meza al minuto 17, mientras que los goles de la remontada de América de Cali los marcaron Jorge Valencia al minuto 73 y Cristian Tovar en el tiempo de reposición (90+5’).
La parte alta de la tabla quedó liderada por América (27 pts), seguido por Deportivo Cali (24 pts), Bucaramanga (23 pts), Atlético Nacional (22 pts), Millonarios (21 pts), DIM (20 pts), y cerrando el grupo de los ocho Santa Fe y Tolima (ambos con 19 pts).
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