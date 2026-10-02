Primicia | Renunció Stefanny Camacho, vicerrectora académica de la U. San José en medio de escándalo por títulos

Stefanny Camacho Galindo, quien hasta hace dos días se desempeñó como vicerrectora académica de la Fundación Universitaria San José y fue denunciada en el escándalo por la presunta expedición irregular de títulos en esa institución, renunció a su cargo.

Así lo pudo confirmar EL COLOMBIANO con diversas fuentes del caso, quienes indicaron que su salida se dio en medio del curso de dos procesos disciplinarios internos en ese centro universitario en medio de las investigaciones que se adelantan.

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Camacho Galindo llegó alrededor de 2017 a la Fundación Universitaria San José, donde inicialmente se desempeñó como asistente de la dirección de investigaciones académicas y luego pasó a ser directora de aseguramiento de la calidad.

En enero de 2020 asumió la Vicerrectoría Académica, cargo que ocupó hasta comienzos de esta semana en medio del escándalo por presuntas irregularidades en la expedición de títulos académicos, investigación de la Fiscalía que ya tiene condenados a Juliana Guerrero, ficha cercana a Gustavo Petro que compró dos títulos, y el exsecretario de la U. San José, Luis Carlos Gutiérrez.

Durante su paso por la institución, también lideró un grupo de investigación enfocado en software, logística y sostenibilidad. En mayo de 2025 culminó una maestría en Derecho con énfasis investigativo, según información difundida por la propia universidad.

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Su nombre cobró relevancia pública en medio de las investigaciones por presuntas irregularidades en la expedición de títulos académicos en la San José.

El caso derivó en actuaciones de las autoridades y en denuncias de la representante a la Cámara Jennifer Pedraza, quien cuestionó las relaciones entre directivos, familiares y empresas vinculadas al entorno de la institución.

EL COLOMBIANO documentó que la Fundación fue objeto de investigaciones por presuntas irregularidades relacionadas con 779 títulos académicos.

Las pesquisas documentadas de este diario también examinaron los vínculos de Camacho con Andrés David Méndez Flórez, su pareja, quien figura como representante legal del Politécnico ICAFT y como socio de Business Labs United S.A.S., empresa que opera bajo el nombre de BluHartmann.

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Méndez Flórez y Luis Carlos Gutiérrez, quien para entonces se desempeñaba como secretario general de la Fundación Universitaria San José, habrían trabajado conjuntamente en la captación de personas para que se matricularan en la institución.

Según conoció EL COLOMBIANO, por esta gestión se habría acordado, entre 2020 y hasta al menos la mitad de 2025, el reconocimiento de un porcentaje cercano al 20 % sobre el total de estudiantes que efectivamente formalizaran su matrícula en un determinado semestre.

El círculo familiar de la exvicerrectora también aparece en los registros examinados por este diario. Clara Inés Galindo Díaz, su madre, figura con un título expedido por la San José y ha sido mencionada en la documentación relacionada con ICAFT.

Asimismo, Camacho cuenta con títulos otorgados por la propia Fundación y registros asociados a la presentación de las pruebas Saber Pro.