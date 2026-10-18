La gimnasia colombiana hace historia y reta sin miedo a gigantes en el Mundial de Róterdam

La gimnasia colombiana sigue haciendo historia a nivel internacional. Esta vez, en el Mundial de Róterdam, el medallista olímpico Ángel Barajas y su compañero de selección Camilo Vera clasificaron a las finales del All-Around y de barra fija. Además, el equipo masculino se clasificó a la final por primera vez en la historia, superando a grandes potencias.

“Estamos muy felices de lograr algo histórico para el país, como es la clasificación del equipo masculino a la final. Esto confirma que estamos haciendo un gran trabajo y que el esfuerzo y la disciplina de los deportistas nos están dando grandes satisfacciones, ubicándonos junto a las potencias. Es algo que nos ilusiona mucho para seguir trabajando fuerte y soñando”, comentó el técnico Leonardo González, quien, junto a Jossimar Calvo, dirige a los colombianos en el Mundial.

Por equipos, la selección se ubicó en la octava casilla, con 242.727 puntos. En la final se medirá con potencias como Japón (254.529), Gran Bretaña (251.460), la Federación Rusa (249.162), la República Popular China (247.493), Estados Unidos (245.961), Suiza (244.430) y Países Bajos (242.995).

El equipo nacional, dirigido por Calvo y González, está integrado por Ángel Barajas, Thomás Mejía, Camilo Vera, Jhorman Álvarez, Juan Felipe Ramos y Yan Zabala.

Thomás, Yan Dairon, Camilo, Jhorman, Ángel y Juan Felipe hicieron parte de la tercera subdivisión y, en la clasificatoria por equipos, registraron puntajes de 39.198 en piso, 40.099 en caballo con arzones, 39.566 en anillas, 40.932 en salto, 42.433 en barras paralelas y 40.499 en barra fija, para un acumulado de 242.727 puntos y la octava posición en la clasificación general.

Colombia superó a equipos de Italia, Bélgica, Francia, Kazajistán, Canadá, Alemania, China Taipéi, España, Australia, Hungría, Brasil, Israel, Ucrania, República de Corea, Egipto y Chipre. En total, participaron 24 selecciones, de las cuales solo ocho estarán en la final, este martes 20 de octubre.

Los tres primeros de la final lograrán el cupo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, uno de los retos que el equipo nacional quiere alcanzar.