¿Por qué el MinAgricultura dice que el arroz ya no es negocio? Las cifras detrás del cultivo

La polémica desatada por el llamado del ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, a no sembrar arroz y optar por cultivos como el marañón puso el foco sobre la situación del sector. El arroz sigue siendo uno de los alimentos básicos de la dieta colombiana, pero enfrenta un escenario de menor producción, menos área sembrada y una caída en el consumo. En 2025, el país produjo 3,23 millones de toneladas de arroz paddy verde, una caída de 7,8% frente a los 3,50 millones de toneladas registrados en 2024, según cifras de Fedearroz. Puede leer: “No siembren arroz, no es rentable; siembren marañón”: la polémica frase del ministro de Agricultura La menor producción estuvo acompañada de una reducción en el área sembrada. En 2025 se cultivaron 563.970 hectáreas de arroz mecanizado, 67.101 menos que las 631.071 hectáreas registradas en 2024. Esto representó una caída de 10,6 % en el área destinada al cultivo. El rendimiento nacional también disminuyó, aunque en menor proporción: pasó de 5,58 a 5,49 toneladas de paddy verde por hectárea entre 2024 y 2025. La tendencia se mantuvo durante el primer semestre de 2026. Según la Encuesta Nacional de Arroz del Dane y Fedearroz, en ese periodo se produjeron 876.400 toneladas, frente a las 998.837 toneladas del mismo periodo de 2025, lo que representa una caída de 12,3%. El área cosechada tuvo una reducción aún mayor: pasó de 178.086 a 146.380 hectáreas, es decir, 31.706 hectáreas menos o una caída de 17,8%. Vea aquí: Sube la tensión entre Gobierno y arroceros: MinAgricultura ordena revisar recursos parafiscales Por departamentos, Casanare fue el principal productor en 2025, con 1,22 millones de toneladas, equivalentes al 37,9 % de la producción nacional. Le siguieron Tolima, con 691.567 toneladas; Meta, con 406.110; Huila, con 236.475, y Norte de Santander, con 179.584 toneladas. Cabe anotar que el arroz paddy verde es el grano recién cosechado, antes de pasar por los procesos de secamiento, trilla y transformación necesarios para convertirse en el arroz que llega al consumidor. Le interesa: “El arroz que no se puede seguir sembrando es el de La Guajira”: ministro Dangond aclara polémica frase

¿Cuánto arroz consumen los colombianos?

La otra cara de la cadena es el consumo. Según los cálculos de Fedearroz con base en la Encuesta Nacional de Calidad de Vida del Dane, cada colombiano consumió en promedio 41,52 kilos de arroz en 2025. La cifra fue inferior a los 45,22 kilos de 2024 y representa una caída de 8,2%. Además, es el menor registro de la serie disponible desde 2019. La caída se presentó tanto en las ciudades como en el campo. El consumo urbano pasó de 43,08 a 39,22 kilos por persona, mientras que el rural bajó de 52,23 a 49,08 kilos. Aun con esa reducción, el consumo rural continúa siendo considerablemente mayor que el urbano. Entérese: Gobierno y Fedegán chocan por cifras de El Niño Hay otro dato que muestra la importancia del cereal: estimaciones utilizadas por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos señalan que 98% de los hogares colombianos consume arroz. Para 2025/2026, el consumo nacional de arroz blanco se proyectó en alrededor de 2,02 millones de toneladas. Por eso, la discusión sobre la rentabilidad del cultivo no es solamente un asunto de agricultores. También involucra el abastecimiento y la seguridad alimentaria del país.

¿Por qué el ministro de Agricultura dice que el arroz ya no es negocio?

La discusión sobre el arroz tomó una nueva dimensión por las declaraciones del ministro de Agricultura, quien recomendó a productores de La Guajira y Cesar cambiar el arroz por cultivos como el marañón. Además: “No tenemos nada que ocultar”: Fedearroz responde a MinAgricultura por revisión de recursos “No siembren arroz, no es negocio el arroz. Es muy riesgoso, necesita mucha agua. Los precios del arroz son muy volátiles. Siembren marañón”, afirmó el funcionario. El argumento del ministro no es que Colombia haya dejado de consumir arroz, sino que su producción puede dejar de ser rentable en determinadas zonas, especialmente aquellas con restricciones de agua, mayores riesgos climáticos y costos elevados. Dangond también cuestionó los rendimientos obtenidos por los productores. En una de sus intervenciones planteó que, si con riego no se alcanzan rendimientos de ocho o nueve toneladas por hectárea y los costos superan los $10 millones, el precio de venta podría no ser suficiente para cubrirlos. A esto se suma el riesgo de El Niño, que puede reducir la disponibilidad de agua y elevar la presión sobre un cultivo que requiere importantes cantidades del recurso hídrico. Vea también: El Niño ya golpea al campo y amenaza con disparar 3,9 puntos la inflación de alimentos

¿Por qué el Gobierno pone al marañón sobre la mesa?

La propuesta de Dangond apunta particularmente a regiones como La Guajira y Cesar, donde el Gobierno considera que determinados cultivos permanentes pueden adaptarse mejor a las condiciones de suelo y clima y ofrecer una mayor rentabilidad. El ministro aseguró que el marañón puede generar una rentabilidad superior al 24%. Sin embargo, esto no significa que pueda reemplazar al arroz a escala nacional, pues se trata de cultivos con características productivas, tiempos de cosecha y mercados diferentes. La petición de Dangond generó polémica y distintos actores del sector se pronunciaron. El exministro de Agricultura Andrés Valencia cuestionó el planteamiento y afirmó que el papel del ministro debe ser buscar soluciones para mejorar la productividad del agro, en lugar de recomendar a los productores qué sembrar. “Ya Petro le había sugerido lo mismo a los bananeros. Con esas ideas vamos a terminar importando todo el arroz que consumimos para depender solo de los Estados Unidos”, sostuvo Valencia.

Por su parte, el exsenador Jorge Robledo también criticó la propuesta. Según afirmó, el ministro “no solo quiere arruinar a los arroceros colombianos en beneficio de los de EE. UU., sino que se burla de ellos al decirles que cambien su arroz por marañones, para además echarles la culpa de sus desgracias”. Robledo agregó que, a su juicio, los efectos que advirtió durante su paso por el Senado sobre los tratados de libre comercio (TLC) se han materializado y cuestionó las políticas de los distintos gobiernos frente al sector agropecuario.

El problema no es que Colombia no necesite arroz

La polémica surge porque hay una diferencia entre la importancia del arroz para los consumidores y la rentabilidad que puede tener para los agricultores. Fedearroz ha advertido que los productores enfrentan dificultades para comercializar sus cosechas por factores como los bajos precios internacionales, la tasa de cambio, los inventarios y el contrabando. En enero de 2026, el gremio pidió al Gobierno mecanismos para retirar 250.000 toneladas de arroz de los inventarios, financiar la compra de cosecha y fortalecer los controles a las importaciones y al contrabando. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. No se vaya sin leer: ¿La luna de miel duró poco? Gremios y Gobierno De la Espriella ya acumulan varios choques

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