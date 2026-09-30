¿La luna de miel duró poco? Gremios y Gobierno De la Espriella ya acumulan varios choques

Con optimismo escribía Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), en el editorial de la Revista Nacional de Agricultura correspondiente a julio. Allí señalaba que, con la llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia terminarían los ataques contra los gremios, algunos de sus dirigentes y, en general, contra el empresariado, sectores que, según su apreciación, fueron estigmatizados durante el gobierno de Gustavo Petro.
Sin embargo, transcurridos casi dos meses de la nueva administración, varios episodios pusieron sobre la mesa las tensiones entre el Gobierno y algunos gremios empresariales y agropecuarios.
En el inventario aparecen las diferencias alrededor de Bruce Mac Master, presidente de la Andi; el retiro de Carolina Soto de la presidencia ejecutiva de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), horas después de haber sido designada; el malestar de Fedearroz con el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, y, más recientemente, las diferencias entre Fedegán, el Ministerio de Agricultura y el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) por las cifras sobre las pérdidas de los ganaderos asociadas al fenómeno de El Niño.
Cabe recordar que estas diferentes no son exclusivas con este gobierno, ya pasó con otros. Por ejemplo, en el cuatrienio de Petro, estuvo marcada por desacuerdos sobre reformas tributaria, laboral y de salud, transición energética y regulación con la Andi, Fenalco, Acolgen, Asobancaria, ACP y otros. Uno de los mayores focos de conflicto fue la Federación Nacional de Cafeteros, con choques por la elección de su gerente, Germán Bahamón, y el manejo del Fondo Nacional del Café.Un informe de Colombia Risk Analysis señaló que los gremios asumieron un papel más crítico y político frente al pasado gobierno.
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