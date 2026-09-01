Vicepresidenta de Bank of America fue la víctima mortal del ataque con cuchillo en Times Square

La Policía de Nueva York abatió este lunes a una sospechosa por apuñalar a dos personas en Times Square (Manhattan) dejando una persona herida y provocando la muerte a Erin Piacenti, vicepresidenta de Bank of America que falleció a causa de las heridas tras ser trasladada al hospital.
Bank of America ha confirmado el fallecimiento de su ejecutiva y ha mostrado su condolencias por lo sucedido. “Estamos consternados y profundamente entristecidos por la trágica pérdida de nuestra compañera. Era una valiosa integrante del equipo a quien echaremos mucho de menos. Nuestras más sinceras condolencias a su familia y a todos sus seres queridos”, declaró un portavoz de Bank of America a Europa Press.