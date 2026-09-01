Vicepresidenta de Bank of America fue la víctima mortal del ataque con cuchillo en Times Square

Bank of America ha confirmado el fallecimiento de su ejecutiva y ha mostrado su condolencias por lo sucedido. “Estamos consternados y profundamente entristecidos por la trágica pérdida de nuestra compañera. Era una valiosa integrante del equipo a quien echaremos mucho de menos. Nuestras más sinceras condolencias a su familia y a todos sus seres queridos”, declaró un portavoz de Bank of America a Europa Press.

La Policía de Nueva York abatió este lunes a una sospechosa por apuñalar a dos personas en Times Square (Manhattan) dejando una persona herida y provocando la muerte a Erin Piacenti , vicepresidenta de Bank of America que falleció a causa de las heridas tras ser trasladada al hospital.

Piacenti, de apenas 32 años, fue atacada con un cuchillo en el abdomen por la sospechosa después de que la misma apuñalara previamente a un hombre de 68 años.

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El caso se presentó en la tarde de este 31 de agosto, en inmediaciones de la calle West 43 y la Séptima Avenida, donde la autora, armada con dos cuchillos, se acercó a la primera víctima que acababa de salir del metro junto a su esposa.

“Estoy aquí para informarles sobre un doble apuñalamiento sin provocación que ocurrió hoy temprano en Times Square. Lamentablemente, una de las víctimas de este ataque sin sentido falleció a causa de sus heridas”, indicó la comisionada de Policía de Nueva York, Jessica Tisch.

Al llegar al lugar de los hechos, los oficiales se encontraron con la sospechosa actuando de manera errática y amenazante, realizando gestos de agresión hacia ellos. Por el momento, la Policía precisa que el ataque fue aleatorio y sin provocación previa.

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