Asesinaron a un presunto narco albanés en El Poblado (Medellín) y ya capturaron a los presuntos asesinos

Un nuevo ataque sicarial ocurrió en la tarde de este sábado en Medellín. Los hechos ocurrieron en una calle aledaña al centro comercial Santa Fe, en El Poblado, comuna 14.
El secretario de Seguridad de la ciudad, Manuel Villa Mejía, informó que la víctima es un hombre que tenía en su posesión documentos ecuatorianos, pero que además era de nacionalidad albanesa.
Además, señaló que el homicida, quien se desplazaba en motocicleta, fue capturado en el municipio de Bello, al norte del Valle de Aburrá, y tanto la motocicleta como el arma de fuego con la que habría cometido el homicidio fueron incautados.
“Los móviles y detalles del caso están siendo verificados en este momento en el marco de la investigación adelantada por las autoridades”, indicó Villa Mejía.