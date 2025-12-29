¿De paseo en Medellín? Chiara Ferragni, la empresaria e influencer más famosa del mundo, está en la ciudad

28 millones de seguidores tiene en Instagram Chiara Ferragni, la italiana considerada la influencer más famosa del mundo. Conocida no solo por su blog, The Blonde Salad –que comenzó en 2009 compartiendo sus looks diarios y consejos, convirtiéndose en un referente mundial– sino por el imperio de moda que creo tras el éxito mediático (es diseñadora de su propia firma) y por una vida soñada para muchos de sus seguidores –que no ha sido tan color de rosa–. Ferragni está en Medellín y lleva 3 días conociendo la ciudad, moviéndose por sus calles y hasta mostrando sus habilidades con el baloncesto. Y aunque no publica imágenes con planos muy abiertos si se ha visto saliendo de una pizzería, al parecer en El Poblado, o jugando básquet en San Javier, pero, ¿qué está haciendo en la ciudad? Puede leer: ‘El Bendito’ en Medellín: Blessd anunció que cerrará su gira por Colombia con concierto en el Atanasio Girardot Según medios italianos como ChiMagazine o Libero o cuentas de redes sociales como Notizie e Non Solo, Ferragni está en una escapada romántica en Medellín. “La relación entre Chiara Ferragni y Giovanni Tronchetti Provera parece haber llegado a su fin, tras meses de altibajos. A pesar de un romance renovado tras su crisis inicial en primavera, Giovanni ha vuelto con su exesposa, Nicole Moellhausen, según informó el periodista Gabriele Parpiglia. Mientras tanto, Chiara fue vista volando sola a Medellín, Colombia, donde, según se informa, encontró una nueva pareja. Esta nueva relación llega en un momento delicado para la emprendedora digital, marcado por un año difícil de acusaciones y controversia pública”, escribieron y vamos por partes.

Un matrimonio fallido

Chiara fue noticia en el mundo cuando en 2018 se convirtió en madre de un niño llamado Leo junto al rapero italiano Fedez con el que estaba comprometida. La boda se celebró en verano de ese año y como detalló la revista Vogue fue “una espectacular celebración en la que lució un traje de novia de Dior diseñados por Maria Grazia Chiuri. Para la celebración previa escogió un diseño de Prada y para las damas de honor, creaciones de Alberta Ferreti”. La influencer y el rapero eran en Italia la pareja ideal, pero el matrimonio terminó en fracaso y divorcio en 2024, cuando Ferragni reveló una supuesta infidelidad y vida paralela de Fedez desde antes de casarse, “incluyendo una amante, a pesar de su amor “incondicional” y dos hijos, un drama que expuso la realidad detrás de su imagen pública”, detalló el diario El País, de España. Constantemente perseguida por paparazzis, un año después de su mediática separación con el rapero se vio a Ferragni con Giovanni Tronchetti Provera hasta que ella “confirmó” la relación con una imagen juntos en su cuenta de Instagram.

“La relación de Chiara con Giovanni marca un nuevo capítulo en su vida personal. Tras varios meses en los que se le vinculó con distintos nombres, la influencer de 37 años no había confirmado ninguno de esos rumores. Ahora, con esta publicación, no solo oficializa su historia de amor, sino que también comparte por primera vez con sus seguidores un momento de felicidad tras lo que ella misma calificó como “el peor año” de su vida, en referencia al 2024”, escribió en agosto de este año la revista Hola. Pero al parecer y según el diario Libero, “Chiara Ferragni voló a Colombia, concretamente a Medellín, sin sus hijos y sin Giovanni Tronchetti Provera. Las imágenes de la emprendedora digital en el aeropuerto circularon rápidamente en internet, alimentando las especulaciones sobre su vida privada. ¿Se trata de una crisis de pareja o simplemente de un deseo de escapar?”, escribieron.